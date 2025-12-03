En qué consiste la Diplomatura Universitaria en Viticultura y Enología lanzada por la UNT

Pagani remarcó que la UNT tiene el compromiso de participar en los procesos de desarrollo territorial y que la diplomatura se enmarca en esa misión. Monserrat, por su parte, explicó que el programa brindará herramientas actualizadas que abarcan desde la gestión del viñedo hasta la elaboración del vino, con instancias teóricas, prácticas y recorridos de campo. La decana precisó que la iniciativa surgió a partir de la demanda de productores locales que buscaban profesionalizar a sus equipos de trabajo.