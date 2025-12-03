En qué consiste la Diplomatura Universitaria en Viticultura y Enología lanzada por la UNT

En un contexto en el que la vitivinicultura tucumana sostiene un marcado avance y acumula reconocimientos nacionales e internacionales, el Ente Tucumán Turismo (ETT) presentó oficialmente una nueva oferta académica destinada a acompañar el crecimiento del vino de altura en la provincia: la Diplomatura Universitaria en Viticultura y Enología, desarrollada en conjunto con la UNT.
La propuesta educativa, que será dictada por la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, está orientada a productores, emprendedores, trabajadores del ámbito agroindustrial y a todas aquellas personas interesadas en adquirir formación específica en viticultura y enología.
Según explicaron las autoridades, la diplomatura buscará fortalecer las capacidades técnicas vinculadas a una actividad que se convirtió en uno de los sectores más dinámicos del entramado productivo tucumano. La currícula incluirá especialistas provenientes de Mendoza, lo que permitirá incorporar al programa la experiencia acumulada en la principal región vitivinícola del país.
El anuncio se realizó en la sede del organismo provincial ante autoridades universitarias y referentes del sector productivo: el presidente del ETT, Domingo Amaya; el rector de la UNT, Sergio Pagani; la decana de la FAZyV, Susana Monserrat; y el director académico de la diplomatura, Gonzalo Blas Nahas.
Durante el acto, Amaya destacó que el vino de altura ya se consolidó como un distintivo provincial y que requiere profesionales formados para sostener su crecimiento. En la misma línea, funcionarios del ETT señalaron que el desarrollo del sector demanda la articulación de políticas públicas, capacitación y un enfoque académico que acompañe la evolución de la industria.
Las autoridades coincidieron en que la formación universitaria resulta crucial para impulsar la vitivinicultura en un territorio donde el Valle Calchaquí ofrece condiciones únicas de terroir. La combinación entre clima, altitud y suelos particulares otorga características diferenciales al producto, que en los últimos años se posicionó como una marca de identidad tucumana.
Pagani remarcó que la UNT tiene el compromiso de participar en los procesos de desarrollo territorial y que la diplomatura se enmarca en esa misión. Monserrat, por su parte, explicó que el programa brindará herramientas actualizadas que abarcan desde la gestión del viñedo hasta la elaboración del vino, con instancias teóricas, prácticas y recorridos de campo. La decana precisó que la iniciativa surgió a partir de la demanda de productores locales que buscaban profesionalizar a sus equipos de trabajo.
¿Cómo inscribirse en la Diplomatura Universitaria en Viticultura y Enología?
Aunque la diplomatura comenzará formalmente en agosto de 2026, la preinscripción ya está habilitada y supera los 100 interesados, un número que sorprendió a la organización. La facultad señaló que en ediciones anteriores participaron estudiantes de perfiles muy variados, desde profesionales de otras disciplinas hasta productores vitivinícolas, lo que demuestra el alcance y la diversidad del programa.