Fernando Juri: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

El presidente del Concejo Deliberante de la capital, Fernando Juri, explicó los alcances de la ordenanza que se encuentra en tratamiento y que busca regular el funcionamiento de Uber, DiDi, Cabify y las plataformas de motos. Ante la prensa, destacó que se trató de un proceso “complejo” que demandó meses de discusión en comisiones y que derivará en un dictamen prácticamente unánime.
“Hubo posiciones encontradas, pero debo reconocer la actitud de oficialismo y oposición para llegar a un consenso”, señaló. El presidente del cuerpo, además, remarcó que la norma será pionera. “Vamos a regular no solo las plataformas de autos, sino también las de motos. Es prácticamente inédito en el país”, afirmó.
Según explicó, el objetivo es “darle un marco regulatorio a una actividad que venía desarrollándose en la informalidad, sin quitarle el trabajo a nadie”. Para ello, aseguró que se dialogó con todos los sectores involucrados: taxis, Uber auto, Uber Moto y otras aplicaciones. “Estamos satisfechos con el resultado. Es un día importante para la ciudad”, sostuvo.
Quién paga el tributo
Uno de los puntos más sensibles del debate era la tributación. Ante esto, Juri fue tajante: “El chofer no tributa. El que paga es la plataforma”. Y agregó que “las empresas deberán abonar el TEM (1,25%), el mismo impuesto que rige para cualquier actividad económica en la capital“.
Qué cambia para taxistas
El proyecto también incluye beneficios para el sector tradicional. Entre ellos: habilitación para que los taxis puedan trabajar con plataformas; y saneamiento de deudas acumuladas en los últimos años. “Un plano de igualdad” en la competencia con las aplicaciones, según definió Juri.
Qué cambia para choferes y usuarios
Según el presidente del cuerpo, los choferes ingresan “a un marco regulatorio que les permitirá trabajar tranquilos”. Los usuarios podrán elegir libremente la modalidad; el sistema se ordenará “por oferta y demanda”, y también explicó que la Municipalidad deberá fortalecer su esquema de control una vez que la ordenanza sea promulgada y reglamentada. “Todavía no existe información precisa sobre la cantidad de vehículos que circulan en modo plataforma”, admitió.
Debate paralelo: el aumento del boleto
Juri también se refirió al incremento tarifario del transporte público, que llevará el boleto de $950 a $1.250. “Hace 14 meses que no se actualiza la tarifa. La inflación interanual es del 36% y el aumento será del 30%, es decir, menor a la inflación”, justificó.
Reconoció, sin embargo, que la calidad del servicio “no es la ideal”, y prometió mayores exigencias para las empresas de colectivos mediante el Sutrappa y controles reforzados por parte del Ejecutivo municipal.
Sobre los cuestionamientos a Uber Moto
Frente a las críticas de los empresarios del transporte urbano, Juri fue categórico: “El Uber Moto se instaló y la sociedad lo aceptó. Sin regulación no va a desaparecer. El Estado debe regular lo que ya es una realidad”.
Y aclaró que la ordenanza no fija cupos, pero sí exige que quienes presten el servicio sean titulares de los vehículos y cuenten con seguro para terceros transportados, en favor de la seguridad del usuario.