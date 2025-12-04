Franco Colapinto en la Fórmula 1: cronograma completo del GP de Abu Dhabi 2025

Franco Colapinto disputa este fin de semana la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde intentará sumar sus primeros puntos con Alpine para evitar que su monoplaza termine el año como el único sin unidades. El argentino llega con buen impulso tras su actuación en Qatar, donde largó desde el pitlane y finalizó 14°, mostrando solidez en ritmo y gestión de carrera.