Franco Colapinto en la Fórmula 1: cronograma completo del GP de Abu Dhabi 2025

Franco Colapinto disputa este fin de semana la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde intentará sumar sus primeros puntos con Alpine para evitar que su monoplaza termine el año como el único sin unidades. El argentino llega con buen impulso tras su actuación en Qatar, donde largó desde el pitlane y finalizó 14°, mostrando solidez en ritmo y gestión de carrera.
El cierre del campeonato tendrá lugar en el imponente Yas Marina Circuit, un escenario habitual para las definiciones del Mundial desde 2009.
Horarios del GP de Abu Dabi (hora argentina)
Viernes 5 de diciembre
Práctica Libre 1: 06.30 – 07.30
Clasificación Sprint: 10.00 – 11.00
Sábado 6 de diciembre
Carrera Sprint: 07.30 – 08.30
Clasificación: 11.00 – 12.00
Domingo 7 de diciembre
Carrera: 10.00
Tras la victoria de Max Verstappen en Qatar, la definición del título quedó abierta y Abu Dabi volverá a ser sede de un desenlace vibrante. Yas Marina es un circuito moderno, de 5,281 km por vuelta, con carrera nocturna y un total de 58 giros. Su récord lo ostenta Verstappen, con 1:26.103 registrado en 2021.
Dónde ver el GP de Abu Dabi en vivo
TV: Fox Sports
Online: Disney+ (plataforma de ESPN)