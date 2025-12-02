Por qué Franco Colapinto podría arrancar con ventaja la temporada 2026 de la Fórmula 1

La temporada 2026 promete ser un punto de inflexión en la Fórmula 1. El nuevo reglamento técnico (centrado en una profunda transformación de las unidades de potencia) obliga a todas las escuderías a rediseñar casi desde cero su futuro deportivo. En ese escenario de incertidumbre, mientras Red Bull, Ferrari y varios fabricantes se esfuerzan por llegar a tiempo, una señal interna dentro del “paddock” encendió el optimismo en Alpine; y en Franco Colapinto, confirmado como piloto titular del equipo francés desde ese año.