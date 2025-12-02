Por qué Franco Colapinto podría arrancar con ventaja la temporada 2026 de la Fórmula 1

La temporada 2026 promete ser un punto de inflexión en la Fórmula 1. El nuevo reglamento técnico (centrado en una profunda transformación de las unidades de potencia) obliga a todas las escuderías a rediseñar casi desde cero su futuro deportivo. En ese escenario de incertidumbre, mientras Red Bull, Ferrari y varios fabricantes se esfuerzan por llegar a tiempo, una señal interna dentro del “paddock” encendió el optimismo en Alpine; y en Franco Colapinto, confirmado como piloto titular del equipo francés desde ese año.
El encargado de disparar la expectativa fue Marcin Budkowski, exdirector ejecutivo de Alpine, quien durante una transmisión del GP de Qatar comentó detalles sobre el ritmo de desarrollo de las nuevas unidades de potencia. Sus palabras dejaron entrever que Alpine podría estar mejor posicionada que muchos de sus rivales directos.
Qué reveló Budkowski sobre el desarrollo de los motores 2026
Según el exdirectivo, varios fabricantes enfrentan retrasos o problemas estructurales que podrían complicar su adaptación al nuevo reglamento. Su análisis dejó un panorama desigual:
Honda atraviesa demoras importantes, al punto que Aston Martin correría riesgo de llegar tarde a las primeras pruebas en Barcelona. Ferrari habría elegido un material equivocado para los pistones de su nuevo motor, lo que obligó a rediseñar parte del conjunto. En tanto Audi y Red Bull Powertrains tampoco estarían al día con los plazos previstos. Mercedes, en cambio, sería el único fabricante sin rumores de inconvenientes ni tropiezos en el desarrollo.
Este último punto es clave porque Alpine utilizará justamente la nueva unidad de potencia diseñada por Mercedes para 2026.
Qué significa este escenario para Franco Colapinto
De esta manera, Colapinto podría tener un panorama más favorable. Una grilla repleta de equipos lidiando con fallas, rediseños apurados y dudas sobre fiabilidad suele ser un terreno ideal para quienes llegan con un paquete técnico más estable.
Si Alpine logra poner en pista un auto confiable desde la primera carrera, el argentino tendrá la posibilidad de concentrarse exclusivamente en su rendimiento y no en compensar problemas mecánicos, algo que suele condicionar a los debutantes. Además; si Ferrari, Honda, Red Bull o Audi no logran superar sus inconvenientes, el inicio de 2026 podría convertirse en una verdadera oportunidad para que Colapinto sorprenda.
La chance de Alpine en el nuevo ciclo reglamentario
El equipo francés lleva años intentando reducir la brecha con los líderes, pero nunca tuvo un escenario tan favorable como el que plantea 2026. Con un motor Mercedes competitivo y una mayor libertad técnica para enfocarse en el chasis, Alpine podría posicionarse mejor que en los ciclos anteriores.
Claro que el rendimiento del auto no depende únicamente de la unidad de potencia. Un chasis competitivo será determinante para traducir la ventaja del motor en resultados. Pero a nivel de contexto, 2026 aparece como el inicio de la mejor oportunidad que Alpine ha tenido en mucho tiempo para volver a mezclarse con los equipos de punta.
Lo que se viene
El impacto real de esta carrera contrarreloj se verá recién en la pretemporada de Barcelona, donde los equipos deberán poner en pista por primera vez sus nuevos prototipos. Allí quedará expuesto quién llegó a tiempo y quién pagará las consecuencias de haber corrido detrás del calendario.