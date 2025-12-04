Rosalía Lux Tour llega a Argentina: cuándo se presentará la artista en Buenos Aires

Rosalía anunció su tour a lo grande. Siguiendo el estilo propio de su nuevo álbum, hizo un posteo con dos imágenes. Por una parte, un extenso listado con las fechas en las que dará sus shows y, por otra, una fotografía suya. Sentada de lado, con medias blancas y un body de tul, lleva una remera con una leyenda: “Me voy de tour 2026”. La publicación en menos de una hora superó los 460.000 likes y los 18.000 comentarios.