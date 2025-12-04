Secciones
Rosalía Lux Tour llega a Argentina: cuándo se presentará la artista en Buenos Aires

La preventa de entradas será exclusiva para los clientes de una entidad bancaria e iniciará la próxima semana.

Rosalía recorrerá tres continentes en su próxima gira. Rosalía recorrerá tres continentes en su próxima gira. Foto: Instagram/rosalia.vt
Hace 3 Hs

Rosalía acaba de anunciar su próxima gira de conciertos y Argentina figura entre sus puntos de parada. El Lux Tour tendrá al menos 42 fechas en las que recorrerá Europa, Oceanía, Norteamérica y América Latina. La productora DF Entertainment anunció las fechas de los shows y la fecha de salida de entradas a la venta. Hasta ahora, sólo se anunciaron dos presentaciones en Buenos Aires.

No paró un segundo: antes de irse de Argentina, Rosalía preparó empanadas

No paró un segundo: antes de irse de Argentina, Rosalía preparó empanadas

Rosalía anunció su tour a lo grande. Siguiendo el estilo propio de su nuevo álbum, hizo un posteo con dos imágenes. Por una parte, un extenso listado con las fechas en las que dará sus shows y, por otra, una fotografía suya. Sentada de lado, con medias blancas y un body de tul, lleva una remera con una leyenda: “Me voy de tour 2026”. La publicación en menos de una hora superó los 460.000 likes y los 18.000 comentarios.

Cuándo serán los shows de Rosalía en Argentina

Durante marzo, abril y mayo de 2026, el tour recorrerá países de Europa. Luego, desde principios de junio hasta principios de julio, el Lux Tour se presentará en Norteamérica y, en tercer lugar, llegará a América Latina. El primer país en el que cantará será Colombia, el 16 de julio; el 24 y 25 del mismo mes, en Santiago de Chile y luego llegará a Buenos Aires.

Los shows de Argentina fueron programados para el sábado 1 y domingo 2 de agosto en el Movistar Arena. Luego pasará a Río de Janeiro, el 10 de agosto, y después a México, donde estará el 15, 19, 24 y 26. El cierre del tour en Latinoamérica será en San Juan, Puerto Rico, el 3 de septiembre.

Cuándo saldrán a la venta las entradas para Rosalía

La productora DF Entertainment, encargada de traer a artistas internacionales al país, anunció que la preventa de entradas iniciará la próxima semana. A partir del miércoles 10 de diciembre, los clientes Santander podrán acceder a una financiación de hasta 6 cuotas sin interés desde la página del Movistar Arena –movistararena.com.ar–. La venta general empezará al día siguiente a la misma hora y por la misma plataforma.

El público argentino ya empezó a pedir en redes sociales que se agreguen nuevos shows, por lo que es probable que próximamente se den actualizaciones al respecto.

