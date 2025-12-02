Hallazgo en el cometa 3I/ATLAS: detectan erupciones de “volcanes de hielo” en su superficie

El cometa interestelar 3I/ATLAS volvió a sorprender a la comunidad científica: nuevas observaciones indican que su superficie podría estar cubierta de “volcanes de hielo” en plena erupción. Se trata de criovolcanes que expulsan chorros de material helado cuando el objeto se aproxima al Sol, un fenómeno que ofrece valiosas pistas sobre el interior de este visitante proveniente de otro sistema estelar.