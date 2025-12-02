Hallazgo en el cometa 3I/ATLAS: detectan erupciones de “volcanes de hielo” en su superficie

El cometa interestelar 3I/ATLAS volvió a sorprender a la comunidad científica: nuevas observaciones indican que su superficie podría estar cubierta de “volcanes de hielo” en plena erupción. Se trata de criovolcanes que expulsan chorros de material helado cuando el objeto se aproxima al Sol, un fenómeno que ofrece valiosas pistas sobre el interior de este visitante proveniente de otro sistema estelar.
Qué descubrieron los astrónomos sobre 3I/ATLAS
De acuerdo con un estudio publicado el 24 de noviembre en el servidor de preprints arXiv, varios observatorios detectaron chorros de material helado emanando del cometa. Aunque la investigación aún no fue revisada por pares, sus hallazgos ya captaron el interés de especialistas en todo el mundo.
Un cometa interestelar similar a los cuerpos más fríos del sistema solar
Los autores sugieren que la actividad volcánica podría explicarse por la composición del cometa, muy similar a la de los objetos transneptunianos —cuerpos helados que orbitan más allá de Neptuno, como planetas enanos y otros objetos del cinturón de Kuiper.
Si esta hipótesis se confirma, significaría que 3I/ATLAS, a pesar de provenir de otro sistema solar, tiene características sorprendentes en común con objetos del “vecindario cósmico” de nuestro propio sistema.
“Todos quedamos sorprendidos”, reveló a Live Science el investigador español Josep Trigo-Rodríguez, autor principal del estudio e integrante del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC/IEEC). “Es notable que un cometa formado en un sistema planetario remoto tenga una mezcla de materiales similar a la de los objetos transneptunianos”, explicó el experto, quien además compartió las imágenes de las erupciones en la red X.
Cómo fue observado el fenómeno de los criovolcanes
El equipo de Trigo-Rodríguez utilizó el Telescopio Joan Oró del Observatorio del Montsec (Cataluña) y combinó sus mediciones con las de otros centros astronómicos de la región.
Las observaciones se realizaron durante el acercamiento del cometa a su perihelio, el 29 de octubre. En ese punto de su órbita, los cometas aumentan de temperatura y el hielo de su superficie se sublima —pasa directamente de sólido a gas—, produciendo emisiones detectables desde la Tierra.
Estas nuevas señales permitieron identificar la presencia de los criovolcanes y avanzar en la comprensión del material que compone al enigmático objeto interestelar.
Un visitante único: solo hay tres objetos interestelares registrados
Desde que fue detectado por la NASA en julio, 3I/ATLAS se transformó en el centro de múltiples especulaciones. En foros y redes sociales incluso se llegó a plantear —sin base científica— que podría tratarse de una nave extraterrestre.
Los astrónomos, sin embargo, descartaron por completo esa teoría: se trata simplemente de un cometa interestelar, el tercero jamás observado tras 1I/‘Oumuamua y 2I/Borisov.
Su paso por el sistema solar constituye una oportunidad única para estudiar materiales formados alrededor de otras estrellas. Los expertos creen que podría ser incluso más antiguo que el propio sistema solar, lo que lo convierte en una cápsula de tiempo cósmica.
Los científicos trabajan contrarreloj: 3I/ATLAS abandonará el sistema solar el próximo año, y cada observación aporta nuevas claves para comprender su origen y evolución.
Por qué el descubrimiento es importante
El hallazgo de criovolcanes activos en un cometa interestelar puede brindar información clave sobre:
La composición interna del objeto
Las condiciones físicas de su sistema de origen
Los procesos geológicos de cuerpos helados en entornos remotos
La formación de sistemas planetarios, incluido el nuestro
A medida que avancen los estudios, los astrónomos esperan reconstruir la historia completa de este visitante cósmico que, por un breve tiempo, atraviesa nuestro cielo antes de perderse en el espacio profundo.