Vuelos narcos: la fragilidad del control aéreo generó un debate a nivel regional y nacional

La caída de la avioneta en Rosario de la Frontera desató un debate al quedar al descubierto la fragilidad del control aéreo en el territorio nacional, especialmente en el NOA y en el NEA. Lo primero que se debe tener en cuenta es que esta es una tarea que debe ser desarrollada por la Nación, ya que las provincias no tienen jurisdicción para hacerlo. Sí pueden brindar asistencia logística (ceder terrenos y brindar seguridad al sistema) y recursos humanos (designar empleados capacitados). Por esa razón, si se confirma el proyecto, Tucumán será la primera provincia en invertir en controlar los cielos si es que se concreta la iniciativa anunciada por el gobernador Osvaldo Jaldo.