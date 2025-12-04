Vuelos narcos: Tucumán hará controles aéreos para luchar contra este sistema de transporte de droga

“El Plan Lapacho nos está dando muy buenos resultados, pero debemos fortalecerlo. Una de las medidas que podemos tomar es controlar los cielos de la provincia. Hay una decisión política para hacerlo y por eso es necesario la adquisición de tecnología”, indicó el dirigente tranqueño. “En el lanzamiento del operativo ‘Felices Fiestas’ le pedí al ministro de Seguridad (Eugenio) Agüero Gamboa y al jefe de Policía (Joaquín) Girvau a que sigamos adelante contra el narcomenudeo y el narcotráfico porque la droga es la principal razón por la que se disparan los índices de inseguridad”, destacó.