Vuelos narcos: Tucumán hará controles aéreos para luchar contra este sistema de transporte de droga

“En este segundo tramo de la gestión, la prioridad será la lucha contra el narcomenudeo y el narcotráfico. Por eso vamos a hacer un esfuerzo para controlar los cielos”, aseguró el gobernador Osvaldo Jaldo al confirmar que la Provincia instalará un sistema de vigilancia que servirá para detectar los vuelos clandestinos que transportan droga.
“En estos días vamos a tener varias reuniones para terminar de encaminar el proyecto”, anunció el titular del Poder Ejecutivo. En ese sentido indicó que en las próximas semanas mantendrá encuentros con representantes de las empresas que proveen los sistemas de control, profesionales especializados en la materia y funcionarios del área. “Estamos analizando la posibilidad de instalar radares en el norte de la provincia. Pero también existe la alternativa de usar drones de alta tecnología”, añadió en una entrevista con LA GACETA
El anuncio oficial se registró en tiempos complicados en lo que se refiere a seguridad área. Hace menos de un mes, por una mala maniobra de su piloto, una avioneta que transportaba más de 300 kilos de cocaína, se precipitó en un campo de Rosario de la Frontera, a pocos kilómetros del límite de nuestra provincia con Salta.
Ese caso no sólo dejó al descubierto la fragilidad de los controles aéreos, sino que además reveló que en Argentina es sencillo utilizar este sistema de transporte de estupefacientes. En lo que va del año, se detectaron varios vuelos narcos, pero eran naves que habían tenido que aterrizar de emergencia por desperfectos mecánicos o porque abandonaron las avionetas después de haber descargado la droga. En poco más del 30% de los hechos, las autoridades lograron detener a los responsables de los envíos.
Uno de ellos fue el empresario Brian Bilbao, acusado de dirigir una organización que, según los investigadores, habría contado con una estructura montada que le habría permitido transformarse en el primer cártel argentino. No sólo contaban con avionetas, pistas de aterrizaje instaladas en campos en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, sino que además habían creado empresas fantasmas para realizar actividades relacionadas con el lavado de activos.
En septiembre de 2024, Luis Petri, el ex ministro de Defensa de la Nación, presentó en una localidad de Santa Fe un radar de última generación para detectar vuelos narcos. Con el correr de los meses, terminó descubriéndose que el sistema sólo podía detectar los vuelos clandestinos a partir del sur de Santiago del Estero únicamente.
Pero existe otro problema: no hay poder de reacción cuando el sistema detecta una alerta por Tránsito Aéreo Ilegal (TAI). Por ejemplo, se detecta un vuelo ilegal y las autoridades demoran entre 30 minutos y una hora para reaccionar y actuar, sin contar que no hay una norma vigente que habilite el derribo de las naves que transporten sustancias.
Reunión
En la entrevista con LA GACETA, Jaldo anticipó que está realizando las gestiones necesarias para mantener una reunión con Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad de la Nación. “Queremos anunciarle cuáles son nuestras intenciones y mostrarle los resultados que hemos conseguido con el Operativo Lapacho, pero también saber qué planes tiene previsto poner en práctica en el NOA”, comentó Jaldo.
Con este plan, en Tucumán se batieron récords de secuestro de estupefacientes. Por primera vez en la historia, personal de Gendarmería Nacional y la Policía decomisaron 1.102 kilos de cocaína y 869 kilos de marihuana en lo que va del año. El incremento hasta ahora fue de más del 300% en el caso de la “merca” y, en el del cannabis, del 1.600%.
“El Plan Lapacho nos está dando muy buenos resultados, pero debemos fortalecerlo. Una de las medidas que podemos tomar es controlar los cielos de la provincia. Hay una decisión política para hacerlo y por eso es necesario la adquisición de tecnología”, indicó el dirigente tranqueño. “En el lanzamiento del operativo ‘Felices Fiestas’ le pedí al ministro de Seguridad (Eugenio) Agüero Gamboa y al jefe de Policía (Joaquín) Girvau a que sigamos adelante contra el narcomenudeo y el narcotráfico porque la droga es la principal razón por la que se disparan los índices de inseguridad”, destacó.
Colaboración
“Sabemos perfectamente cuáles son nuestras limitaciones legales y de recursos. Por eso pretendemos dialogar cuanto antes con las autoridades nacionales para informarles cuál es la decisión que hemos tomado y coordinar el trabajo que pretendemos llevar adelante. Eso es lo que hicimos con el Operativo Lapacho”, aseguró Jaldo. “Una de las posibilidades es que Tucumán se sume como un centro de observación y emita alertas a las autoridades nacionales o a otras provincias”, añadió.
No hay buenos antecedentes sobre la colaboración de la Nación con las provincias en materia de lucha contra el narcotráfico. Durante su presidencia, Mauricio Macri lanzó un plan para que los estados provinciales se hicieran cargo del narcomenudeo, es decir, el microtráfico de sustancias para que el Gobierno Federal atendiera las causas de narcotráfico o el tráfico de grandes cantidades de sustancias. A cambio, les prometió colaboración económica.
Sin embargo, esa parte del acuerdo no se viene cumpliendo desde que se lanzó y tampoco se hizo durante la gestión de Alberto Fernández. En la última reunión del Consejo de Seguridad del Interior, los ministros de Seguridad provinciales plantearon este problema a la ahora senadora Patricia Bullrich -impulsora de esta medida cuando era funcionaria del macrismo- y solicitaron que durante la gestión de Javier Milei se busque una solución al problema.
Tucumán, que fue una de las últimas provincias en aplicar la ley de narcomenudeo, también sufrió por esta cuestión. El Gobierno no gestionó el envío de fondos, pero sí firmó acuerdos con la Nación para que la Policía Federal cediera sin costo su laboratorio para realizar las pericias. A los pocos meses el plan fracasó. Desde ese momento, el Ministerio de Seguridad se encarga de la compra de los reactivos y del mantenimiento de los equipos porque la fuerza no cuenta con el presupuesto para hacerlo.
“La decisión está tomada. La Provincia hará un enorme esfuerzo para el control aéreo. Estamos convencidos que nuestra propuesta será escuchada y tendremos acompañamiento”, finalizó Jaldo.