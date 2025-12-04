¿Objeción de conciencia o imprudencia institucional?

Es aquí donde su objeción de conciencia se desdibuja como gesto de integridad y empieza a rozar la imprudencia institucional. Sabedor de la imposibilidad de obtener ese traje a medida, el magistrado debió ponderar la utilización de vías institucionales verdaderamente conducentes: promover, en un proceso concreto radicado en su despacho, una declaración de inconstitucionalidad de oficio en el marco de la jurisdicción colegiada que ejerce o, quizás, iniciar a título personal una acción declarativa de inconstitucionalidad; o bien, si en su fuero íntimo estas opciones le parecían insuficientes para satisfacer su conciencia, renunciar lisa y llanamente. Mi memoria, en una asociación libre de ideas, evoca este recuerdo: en 1987, el enorme maestro Fernando J. López de Zavalía, disconforme con el régimen de exámenes entonces implementado en la Facultad de Derecho de la UNT que, a su juicio, terminaba impidiendo el dictado de clases, no promovió una objeción de conciencia para que se lo excluyera de cumplirlo, se limitó a dejar su cátedra.