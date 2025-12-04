Racing recupera una pieza clave de cara a la semifinal del Clausura frente a Boca

La semifinal marcará también un capítulo especial para Rojo: su regreso a La Bombonera como jugador de Racing. En su historial ante Boca, todas las veces con la camiseta de Estudiantes de La Plata y en condición de local, registra dos victorias y un empate. Su actuación más recordada fue en el Clausura 2010, en cancha de Quilmes, cuando abrió el marcador -un partido que luego igualó Martín Palermo-. En el Apertura 2009 integró el banco sin jugar y en el Apertura 2011 volvió a lograr una victoria con el “Pincha”.