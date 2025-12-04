Racing recupera una pieza clave de cara a la semifinal del Clausura frente a Boca

Racing recibe una noticia que podría cambiar su estructura para la semifinal del Clausura 2025 ante Boca: la recuperación de Marcos Rojo. El equipo de Gustavo Costas, que busca el pasaje a la final del 13 de diciembre en Santiago del Estero, vuelve a contar con uno de sus jugadores más influyentes en un momento determinante.
Rojo se recupera de un desgarro en el sóleo izquierdo y durante la semana ya trabajó a la par del plantel. Esa evolución lo deja en condiciones de regresar a la convocatoria para el partido en La Bombonera, un alivio para el cuerpo técnico en medio de ausencias sensibles.
La "Academia" no tendrá a Gastón Martirena ni a Santiago Sosa, ambos expulsados por doble amarilla y descartados para la semifinal. En ese contexto, el regreso del exdefensor de la Selección se vuelve esencial. Entre las alternativas para cubrir las bajas aparecen Bruno Zuculini y Facundo Mura como principales candidatos, mientras que no se descarta el ingreso de Franco Pardo para armar una línea de cinco defensores.
A esas bajas se suma la situación de Santiago Solari, quien trabajó diferenciado por una sobrecarga muscular. Aunque se espera que esté disponible el domingo, Costas seguirá de cerca su evolución.
La semifinal marcará también un capítulo especial para Rojo: su regreso a La Bombonera como jugador de Racing. En su historial ante Boca, todas las veces con la camiseta de Estudiantes de La Plata y en condición de local, registra dos victorias y un empate. Su actuación más recordada fue en el Clausura 2010, en cancha de Quilmes, cuando abrió el marcador -un partido que luego igualó Martín Palermo-. En el Apertura 2009 integró el banco sin jugar y en el Apertura 2011 volvió a lograr una victoria con el “Pincha”.