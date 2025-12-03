Herrera y Tello, los árbitros de las semifinales del Torneo Clausura

El primer turno será para el duelo entre Boca y Racing, programado para las 19 del domingo. Darío Herrera fue elegido como árbitro principal y estará acompañado por Cristian Navarro y Sebastián Raineri como asistentes, mientras que Silvio Trucco tendrá a su cargo el VAR. Será la cuarta vez que Herrera dirija un mano a mano directo entre ambos clubes: estuvo presente en el triunfo de Racing por 2-1 en La Bombonera en 2017, en el empate 2-2 en el Cilindro en 2019 y en la semifinal de la Copa de la Liga 2021, que terminó sin goles y con clasificación académica por penales.