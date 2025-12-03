Secciones
Herrera y Tello, los árbitros de las semifinales del Torneo Clausura

La Liga Profesional definió los jueces para los partidos de Boca–Racing y del clásico platense

EXPERIMENTADO. Darío Herrera estará por cuarta vez en un mano a mano directo entre Boca y Racing. EXPERIMENTADO. Darío Herrera estará por cuarta vez en un mano a mano directo entre Boca y Racing.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este jueves las designaciones arbitrales para las semifinales del Torneo Clausura, que animarán Racing y Boca por un lado, y Gimnasia frente a Estudiantes por el otro. Los encuentros se disputarán el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre, con transmisión de TNT Sports y ESPN Premium.

El primer turno será para el duelo entre Boca y Racing, programado para las 19 del domingo. Darío Herrera fue elegido como árbitro principal y estará acompañado por Cristian Navarro y Sebastián Raineri como asistentes, mientras que Silvio Trucco tendrá a su cargo el VAR. Será la cuarta vez que Herrera dirija un mano a mano directo entre ambos clubes: estuvo presente en el triunfo de Racing por 2-1 en La Bombonera en 2017, en el empate 2-2 en el Cilindro en 2019 y en la semifinal de la Copa de la Liga 2021, que terminó sin goles y con clasificación académica por penales.

El lunes a las 17 llegará el turno del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes. Facundo Tello será el juez del encuentro, junto a Pablo Acevedo y Diego Bonfa como asistentes. En el VAR estará Lucas Novelli. La programación sufrió un cambio por pedido de los organismos de seguridad bonaerenses, debido a dos conciertos y a una carrera de TC en La Plata. Tello dirigió este cruce por última vez en octubre, cuando Estudiantes ganó 2-0. El bahiense suma cuatro clásicos platenses en su carrera.

