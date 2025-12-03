Una gala de nivel mundial con tres artistas de lujo: así será el sorteo del Mundial 2026 en Washington

El segundo será una superestrella mundial del pop contemporáneo, uno de los artistas más vendidos del planeta, con más de 90 millones de álbumes comercializados, récords absolutos en premios y número uno en Reino Unido. Su figura estuvo en el centro de dos fenómenos recientes: una película biográfica candidata al Oscar y una serie documental que fue éxito global en más de 20 países. También es reconocido por su labor solidaria, siendo cofundador de uno de los eventos benéficos deportivos más importantes del mundo.