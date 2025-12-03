Una gala de nivel mundial con tres artistas de lujo: así será el sorteo del Mundial 2026 en Washington

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará a tomar forma definitiva el viernes 5, cuando se realice el Sorteo Final en el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC. La gala, programada para las 14, promete unir espectáculo, entretenimiento y la solemnidad propia de un evento que definirá el futuro del torneo más importante del planeta.
Tres artistas de escala global para un show histórico
El evento contará con presentaciones en vivo de tres figuras internacionales, cada una reconocida por una trayectoria consolidada y premios a nivel mundial.
El primero de ellos será un tenor considerado una de las voces clásicas más influyentes de la historia, con más de 90 millones de discos vendidos, actuaciones para líderes mundiales, papas y en eventos de escala global. Su legado incluye nominaciones al Grammy, premios en festivales europeos y una histórica transmisión desde el Duomo de Milán que marcó un récord en la música clásica. Además, se destaca por su trabajo filantrópico a través de su propia fundación dedicada a educación y salud.
El segundo será una superestrella mundial del pop contemporáneo, uno de los artistas más vendidos del planeta, con más de 90 millones de álbumes comercializados, récords absolutos en premios y número uno en Reino Unido. Su figura estuvo en el centro de dos fenómenos recientes: una película biográfica candidata al Oscar y una serie documental que fue éxito global en más de 20 países. También es reconocido por su labor solidaria, siendo cofundador de uno de los eventos benéficos deportivos más importantes del mundo.
La tercera presencia musical será una artista multifacética que brilló en el pop, el teatro musical y la televisión. Con pasado como líder de un grupo que marcó un fenómeno global, acumula nominaciones al Grammy, un premio Tony por su trabajo en Broadway, elogios por su participación en producciones internacionales y una fuerte presencia en televisión como jurado en franquicias de alcance global. También prestó su voz en producciones animadas de Disney.
Una conducción de primer nivel
La ceremonia estará conducida por una supermodelo y productora ganadora de un Emmy, quien ya fue anfitriona del sorteo final del Mundial 2006, y por un actor y comediante de proyección mundial, dos figuras con presencia escénica ideal para un evento de alta visibilidad.
A ellos se sumará un coanfitrión de origen latino, actor y productor en pleno ascenso, cuya participación añade un matiz simbólico considerando que el Mundial 2026 será organizado por Estados Unidos y México, países ligados a su identidad.
Un cierre icónico para una noche especial
Luego de que queden definidos los grupos, la celebración tendrá un cierre a cargo de un grupo emblemático de la cultura pop, que interpretará su clásico mundial “YMCA”, una canción incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de EE.UU. y en el Salón de la Fama de los Grammy.
FIFA aclaró que los responsables de supervisar el procedimiento oficial del sorteo serán anunciados próximamente. Pero, con esta combinación de figuras globales, talento y producción, la gala ya promete un espectáculo a la altura de un Mundial histórico.