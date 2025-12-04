Messi, decidido para 2026: “Vamos a volver a intentar ganar el Mundial”

Messi describió a la Selección como un grupo dispuesto “a dejarlo todo y a pelear”, convencido de que el plantel puede repetir la hazaña de Qatar. Pero, al mismo tiempo, remarcó que “un Mundial es muy difícil conseguir”. "La Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear. Después por pequeños detalles, podés quedar afuera, un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, y quedaste eliminado", ejemplificó.