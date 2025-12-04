Secciones
Messi, decidido para 2026: “Vamos a volver a intentar ganar el Mundial”

El "10" habló del Mundial 2026, destacó el compromiso de la Selección, la importancia de la suerte y recordó las definiciones por penales de Qatar 2022.

Hace 2 Hs

Lionel Messi volvió a dejar clara su postura sobre lo que viene para la Selección. De cara al Mundial 2026, donde el equipo defenderá el título en México, Estados Unidos y Canadá, el capitán combinó confianza, prudencia y un mensaje que sintetiza todo. “Vamos a volver a intentar ganar", dijo.

Messi describió a la Selección como un grupo dispuesto “a dejarlo todo y a pelear”, convencido de que el plantel puede repetir la hazaña de Qatar. Pero, al mismo tiempo, remarcó que “un Mundial es muy difícil conseguir”. "La Selección es un grupo que lo va a volver a intentar, a dejarlo todo y a pelear. Después por pequeños detalles, podés quedar afuera, un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, pegar en el palo y salir, y quedaste eliminado", ejemplificó. 

Para graficar esa dificultad, recordó lo ocurrido en Qatar 2022. Argentina fue “muy superiores” en los cruces ante Holanda y Francia, pero ambos terminaron en los 12 pasos. Allí volvió a reconocer la influencia decisiva de Emiliano Martínez, aunque advirtió que llegar a los penales no siempre garantiza el resultado final.

Guardiola, el mejor entrenador de su carrera

En otro tramo de la entrevista, Messi fue consultado por el técnico más influyente que tuvo. Su respuesta fue inmediata: Pep Guardiola. Lo definió como “único” y con “algo diferente”, y aseguró que es “el mejor de todos”.

Para Messi, Guardiola es un entrenador “muy completo” en cada aspecto del juego: cómo ve las cosas, cómo prepara los partidos y cómo transmite sus ideas a los jugadores. Incluso destacó que su capacidad quedó demostrada más allá del Barcelona, porque continuó ganando en otros lugares y mantuvo un estilo de juego que distingue a todos sus equipos.

"Para mí es único. Hay técnicos extraordinariamente buenos, pero él tiene algo diferente. Para mí es el mejor de todos. A la hora de ver las cosas, de preparar los partidos, de transmitir a los jugadores, es muy completo. Fue a otros lados y siguió ganando. No solo por ganar sino por la forma de jugar de sus equipos", dijo.

