Ahora podés comparar tu Spotify Wrapped con hasta 10 amigos: ¿cómo activar el modo party?

Spotify se posiciona como una de las aplicaciones más importantes del mundo en el ámbito cultural. Es una plataforma digital donde los usuarios pueden disfrutar de música de cientos de géneros, millones de artistas y de todas las épocas. Spotify acaba de lanzar Wrapped Party, una nueva función que lleva la experiencia del Wrapped a otro nivel: ahora puedes comparar tu resumen musical del año con el de tus amigos en tiempo real.