Ahora podés comparar tu Spotify Wrapped con hasta 10 amigos: ¿cómo activar el modo party?

Este consiste en un conjunto de datos que se pueden consultar en el perfil, mostrando de manera muy curiosa y detallada el contenido que cada persona escuchó a lo largo del año.

Hace 3 Hs

El Spotify Wrapped 2025 es furor entre los usuarios de la plataforma. Este consiste en un conjunto de datos que se pueden consultar en el perfil, mostrando de manera muy curiosa y detallada el contenido que cada persona escuchó a lo largo del año.

Spotify se posiciona como una de las aplicaciones más importantes del mundo en el ámbito cultural. Es una plataforma digital donde los usuarios pueden disfrutar de música de cientos de géneros, millones de artistas y de todas las épocas. Spotify acaba de lanzar Wrapped Party, una nueva función que lleva la experiencia del Wrapped a otro nivel: ahora puedes comparar tu resumen musical del año con el de tus amigos en tiempo real.

¿Qué es el Spotify Wrapped Party? 

Wrapped Party es una función que Spotify presenta junto a su resumen anual. Esta modalidad aplica un modo en vivo dentro de la aplicación, permitiendo comparar el Wrapped del año con el de varios amigos en tiempo real. Los usuarios ven en conjunto divertidas diapositivas que destacan los aspectos más importantes de sus hábitos de escucha, facilitando una comparación inmediata y social de sus estadísticas musicales.

Lo que se puede hacee con el Spotify Party

-Quién fue el más fan de cada artista.

-Quién escuchó más horas. 

-Top 5 artistas y canciones del grupo entero. 

-Porcentaje más alto de un artista. 

-Géneros más escuchados en el grupo. 

-Sound Town, meses más fuertes 

-Quién escuchó canciones más inusuales

-Quién descubrió mayor cantidad de artistas

-Mayor obesesión musical

-Duos más y menos compatibles

-Premios especiales (de acuerdo al perfil de los usuarios). 

¿Cómo usar el Spotify Wrapped Party?

Para probar esta nueva herramienta, los usuarios deben ingresar a la aplicación de Spotify y abrir su resumen Wrapped 2025. Una vez dentro, solo necesitan pulsar el botón que dice "Iniciar Wrapped Party". Si eres la persona que abre la sala, debes seleccionar esta opción y asignar un nombre a la fiesta.

Al nombrar la fiesta, la aplicación genera un enlace directo que puedes compartir con tus amigos. Tienes la posibilidad de invitar hasta diez personas, permitiendo que todos ingresen a la sala y observen las tarjetas comparativas. Toda esta experiencia de contraste de estadísticas musicales se desarrolla completamente en tiempo real.

