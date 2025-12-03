Edad sonora de Spotify: la nueva estadística que lanzó la plataforma y es furor en las redes

El resumen anual de escuchas más esperado del año ya está aquí. El Spotify Wrapped 2025, una celebración mundial para fans, artistas y creadores, llegó cargado de capas, historias y formas de conexión. Si bien las estadísticas clásicas, como el total de minutos escuchados, las canciones principales y los géneros destacados, regresaron, la gran estrella de esta edición es una novedad que revolucionó las redes sociales: la Edad Sonora o Listening Age
La "edad sonora" es una nueva historia dentro del Wrapped 2025 que compara tus gustos musicales con los de otras personas en tu grupo de edad, analizando los años de lanzamiento de las canciones que más escuchaste. Esta estadística lúdica se basa en la idea del "pico de reminiscencia", que es la tendencia a sentirse más conectado con la música de los años de formación.
Para calcularla, Spotify identifica un lapso de cinco años en la música que escuchaste con más frecuencia que otros oyentes de tu edad. La plataforma hipotetiza que este lapso coincide con tu "pico de reminiscencia", asumiendo que tenías entre 16 y 21 años cuando esas canciones fueron lanzadas. Por ejemplo, explican desde Spotify, que si escuchás mucha más música de finales de la década de 1970 que otros oyentes de tu edad, Spotify podría hipotetizar de manera divertida que tu "edad sonora" actual es 63 años.
Un lanzamiento más audaz y revelador
El Wrapped 2025, disponible para usuarios gratuitos y Premium de iOS y Android, está diseñado para ser más cautivador, revelador y audaz que nunca. Además de la Edad Sonora, la experiencia de este año incluyó por primera vez las listas de Álbumes Principales y nuevas funciones interactivas como Wrapped Party.
El proceso de creación de Wrapped es masivo. Marc Hazan, Vicepresidente Senior de Marketing y Asociaciones en Spotify, comentó que se trata de "una producción de un año completo que toca, sin lugar a dudas, todas las funciones dentro de Spotify". Aunque la tecnología, como la inteligencia artificial, ayuda a "acelerar" y "mejorar" el producto, Hazan insistió en que: "Arraigada en Wrapped está la creatividad humana".
La reacción viral de los usuarios
Muchas de las devoluciones sorprendieron a los usuarios de las redes sociales quienes publicaron sus hilarantes opiniones respecto a su “Edad Sonora”. Algunos admitieron que la estadística era demasiado para su edad y otros viceversa. Ante el cartel de “La edad es solo un número” de la plataforma, una usuaria respondió. “Este año el wrapped lo hizo el ‘ay eres muy madura para tu edad’”. “Si tu edad sonora de spotify wrapped es menos de 35 ni me hables”, dijo otro usuario con ironía.