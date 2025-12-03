Edad sonora de Spotify: la nueva estadística que lanzó la plataforma y es furor en las redes

Para calcularla, Spotify identifica un lapso de cinco años en la música que escuchaste con más frecuencia que otros oyentes de tu edad. La plataforma hipotetiza que este lapso coincide con tu "pico de reminiscencia", asumiendo que tenías entre 16 y 21 años cuando esas canciones fueron lanzadas. Por ejemplo, explican desde Spotify, que si escuchás mucha más música de finales de la década de 1970 que otros oyentes de tu edad, Spotify podría hipotetizar de manera divertida que tu "edad sonora" actual es 63 años.