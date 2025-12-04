“Rage bait”, la palabra del año que revela el malestar digital

La emocionalidad

Para el doctor en Humanidades Andrés Stisman, director del proyecto de investigación “Lenguaje, conocimiento y mundo”, el impacto de lo digital es claro. Explica que en un solo día una persona puede conversar con más individuos de los que habría conocido en toda su vida en la Edad Media. La digitalización de la vida reorganiza prácticas, modifica subjetividades y altera la manera en que los individuos se perciben a sí mismos. “La validación externa expresada en likes, reacciones y viralizaciones adquiere un valor desproporcionado. La imagen que se vende se vuelve central, junto con la fabricación de alter egos digitales diseñados para mostrar felicidad y éxito allí donde no necesariamente los hay”, sostiene.