Narcomenudeo: detuvieron a cinco personas y secuestraron cocaína tras una serie de allanamientos

Una serie de cinco allanamientos realizados este miércoles en distintas localidades del interior provincial dejó como saldo cinco personas aprehendidas y el secuestro de más de 70 envoltorios de cocaína, además de diversos elementos vinculados a la venta al menudeo de estupefacientes. Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Oeste, en el marco de una investigación por narcomenudeo.
Según detallaron fuentes policiales, en un domicilio de Concepción se concretó la aprehensión de una pareja, además del secuestro de un teléfono celular y anotaciones relevantes para la causa. En otro punto de la misma ciudad, los investigadores hallaron 24 envoltorios de cocaína y cuatro celulares.
En una tercera vivienda, también en Concepción, los efectivos aprehendieron a un joven de 33 años y secuestraron 19 envoltorios de cocaína, más de $90.000 en efectivo, seis celulares y un triturador de marihuana.
En otro domicilio, una mujer de 35 años fue arrestada después de que la policía encontrara 16 envoltorios de cocaína, más de $120.000 en efectivo y seis celulares.
Finalmente, en un operativo realizado en Villa Quinteros, departamento Monteros, los efectivos incautaron 15 envoltorios de cocaína, recortes y otros elementos utilizados para el narcomenudeo. En ese domicilio fue detenido un hombre de 45 años.
Los procedimientos contaron con la colaboración de las Didrop Capital, Este, Bellavista, Lules, Sur y Alberdi, y fueron supervisados por el director General de Drogas Peligrosas (Digedrop), Comisario General Jorge Nacusse.