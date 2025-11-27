Narcomenudeo: detuvieron a cinco personas y secuestraron cocaína tras una serie de allanamientos

Una serie de cinco allanamientos realizados este miércoles en distintas localidades del interior provincial dejó como saldo cinco personas aprehendidas y el secuestro de más de 70 envoltorios de cocaína, además de diversos elementos vinculados a la venta al menudeo de estupefacientes. Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Oeste, en el marco de una investigación por narcomenudeo.