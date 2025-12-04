Secciones
El tiempo en Tucumán: la temperatura volverá a subir y anuncian algunas lloviznas

La mínima fue de 21 °C. La nubosidad será variable. El pronóstico.

El tiempo en Tucumán: la temperatura volverá a subir y anuncian algunas lloviznas ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 10 Min

El estado del tiempo seguirá inestable en nuestra provincia y para hoy, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, se espera una jornada con nubosidad variable, lapsos soleados y hasta se anuncian probables lluvias durante la siesta. La máxima llegaría a los 30 °C.

Desde muy temprano el cielo permaneció cubierto y con una nubosidad superior al 80%. La temperatura mínima, al igual que ayer, quedó registrada en 21 °C, mientras que los vientos fueron suaves desde el sector norte. La visibilidad fue de poco más de ocho kilómetros. 

Las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostienen que el cielo continuaría parcialmente nublado hasta el mediodía. La temperatura promedio rondará los 29 °C, mientras que la humedad será del 60%. 

Por la tarde la nubosidad será alta y de alrededor del 90%. No se descartan nuevas precipitaciones mientras que la temperatura llegará a su máxima de 30 °C, según el SMN. Los vientos serán moderados del sector noroeste. 

Con la caída del sol, el cielo continuará cubierto y la temperatura se contraerá hasta llegar a los 26 °C. La humedad se mantendrá en un 80% y los vientos serán suaves desde el sector noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El SMN pronostica para el viernes mucha nubosidad por la mañana y una mínima de 21 °C. Las lluvias comenzarían durante la madrugada y luego regresarían, de manera aislada, durante la tarde. La máxima llegaría a los 30 °C. 

Las condiciones climáticas se modificarían durante el sábado, que estará marcado por la nubosidad aunque no se pronostican nuevas lluvias. La máxima sería de 28 °C mientras que para el domingo se anuncian 27 °C.

