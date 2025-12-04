Héctor Viñuales, presidente de la FET: "El comercio llega muy golpeado al cierre de año”

Otra inquietud clave es el régimen indemnizatorio. Viñuales defendió la idea de establecer topes: “Es bueno poner un tope. No puede ser que un empleado termine en 200 y tantos millones, como salió en el caso Piegari” (N. de la R: se refiere al caso del dueño de un restaurante porteño que dice que corre riesgo de cerrar porque la Justicia lo obliga a pagar $ 250 millones por un empleado despedido en el arranque de la pandemia, en 2020). Viñuales explicó el motivo real del descontrol de cifras: “No tengas duda: un porcentaje importante de ese monto se lo lleva un estudio jurídico. No es que lo reciba el empleado. Pagás 10 millones y de honorarios pagás seis. Una cosa de locos”.