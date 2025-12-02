Qué significa "rage bait", la palabra del año que eligió la Universidad de Oxford

Hay contenidos que fueron fabricados para exasperar. Su traducción en español es algo así como "cebo de ira" o "anzuelo de indignación" y justamente es eso, una trampa en la que caen los internautas e impulsa una respuesta emocional muy fuerte. Aquel clima en línea fue el que motivó a la Oxford University Press, la casa editorial de mayor reconocimiento en el Reino Unido, a designar “Rage bait” como la palabra elegida del año.