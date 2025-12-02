Secciones
SociedadActualidad

Qué significa "rage bait", la palabra del año que eligió la Universidad de Oxford

La Universidad de Oxford seleccionó entre tres finalistas cuál era la palabra que definió gran parte del 2025.

La Universidad de Oxford eligió rage bait como la palabra del año. La Universidad de Oxford eligió "rage bait" como la palabra del año. Imagen: ABC News
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 3 Hs

Si alguna vez estabas navegando por internet y encontraste una publicación que te indignó por completo, probablemente no se haya tratado de un hallazgo accidental ni mucho menos una casualidad. El mundo interconectado diseñó deliberadamente una estrategia para molestarnos y provocar la ira instantánea, fenómeno que recibió el nombre de "rage bait" y que ahora es la palabra del año de la Universidad de Oxford.

Debate por la verificación digital de edad para entrar a plataformas y páginas de internet

Debate por la verificación digital de edad para entrar a plataformas y páginas de internet

Hay contenidos que fueron fabricados para exasperar. Su traducción en español es algo así como "cebo de ira" o "anzuelo de indignación" y justamente es eso, una trampa en la que caen los internautas e impulsa una respuesta emocional muy fuerte. Aquel clima en línea fue el que motivó a la Oxford University Press, la casa editorial de mayor reconocimiento en el Reino Unido, a designar “Rage bait” como la palabra elegida del año.

Los fenómenos de internet se adueñan de las palabras

El fenómeno se volvió tan omnipresente que las personas comenzaron a utilizar cada vez más el término. Su aplicación se triplicó este año, lo que sugiere que las personas "están siendo arrastradas cada vez más rápidamente a debates y argumentos polarizadores como respuesta a los algoritmos de las redes sociales y la naturaleza adictiva del contenido indignante", dijo el diccionario con sede en el Reino Unido en un comunicado.

Múltiples diccionarios demostraron una tendencia clara en sus reconocimientos anuales: todos los términos que escogieron en este 2025 se refirieron a palabras relacionadas con el Internet. Esta inclinación revela la influencia de la tecnología en la vida cotidiana y el lenguaje que usamos para describirla.

¿Qué es el “rage bait”?

Incluso si nunca escuchaste la palabra, probablemente te hayas sentido víctima del "rage bait" alguna vez. Los usuarios de redes sociales están más expuestos a encontrarse con contenido de este tipo, donde la gente que tira comida al piso o derrama todo el desayuno se vuelven una constante en el "feed".

Según Oxford University Press se define como contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo. Este tipo de contenido normalmente se publica para aumentar el tráfico a sitios web o cuentas de redes sociales.

Es similar a su primo de Internet, el clickbait, en el que se utiliza un titular para atraer a un lector a ver un artículo o un vídeo. Pero el contenido que genera ira tiene un enfoque más específico en hacer enojar a la gente.

A veces, el cebo para la ira puede ser relativamente inofensivo: una receta con combinaciones de alimentos repugnantes o alguien que molesta a su mascota, pareja o hermano. Pero también entró en el discurso político, donde la indignación se utiliza para realzar el perfil de los políticos y provocar una cadena de reacciones y contrarreacciones.

Palabras del año anterior y otras finalistas

El año pasado Oxford eligió también un fenómeno de la propia interconexión digital: el "brain rot", que “captura el agotamiento mental del desplazamiento interminable”, dijo Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, en un comunicado.

En conjunto, el cebo de la ira y la podredumbre cerebral “forman un ciclo poderoso donde la indignación genera compromiso, los algoritmos lo amplifican y la exposición constante nos deja mentalmente exhaustos”, dijo Grathwohl.“Estas palabras no sólo definen tendencias; revelan cómo las plataformas digitales están transformando nuestro pensamiento y comportamiento”, añadió.

En la lista de finalistas de 2025, “cebo de ira” superó a “cultivo de aura” y “biohack”. El primero hizo referencia al desarrollo de una imagen pública carismática o misteriosa, mientras que el segundo aludió a los intentos de optimizar el rendimiento físico o mental a través de cambios en el estilo de vida o tecnología.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La carrera que dura dos años y tiene sueldos de más de U$S 3.000

La carrera que dura dos años y tiene sueldos de más de U$S 3.000

Un nuevo estudio científico reveló hasta qué edad dura la adolescencia

Un nuevo estudio científico reveló hasta qué edad dura la adolescencia

Científicos del Conicet lanzaron una herramienta gratuita para prevenir el Alzheimer

Científicos del Conicet lanzaron una herramienta gratuita para prevenir el Alzheimer

Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
2

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
3

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
5

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri
6

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Más Noticias
Estas películas argentinas llegan a Netflix y otras plataformas de streaming

Estas películas argentinas llegan a Netflix y otras plataformas de streaming

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

Calendario de Anses: cuándo cobran los jubilados y cuáles son las fechas de pago del aguinaldo

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Si tenés que cantar...: Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

"Si tenés que cantar...": Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Comentarios