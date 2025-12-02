Qué significa "rage bait", la palabra del año que eligió la Universidad de Oxford

Si alguna vez estabas navegando por internet y encontraste una publicación que te indignó por completo, probablemente no se haya tratado de un hallazgo accidental ni mucho menos una casualidad. El mundo interconectado diseñó deliberadamente una estrategia para molestarnos y provocar la ira instantánea, fenómeno que recibió el nombre de "rage bait" y que ahora es la palabra del año de la Universidad de Oxford.
Hay contenidos que fueron fabricados para exasperar. Su traducción en español es algo así como "cebo de ira" o "anzuelo de indignación" y justamente es eso, una trampa en la que caen los internautas e impulsa una respuesta emocional muy fuerte. Aquel clima en línea fue el que motivó a la Oxford University Press, la casa editorial de mayor reconocimiento en el Reino Unido, a designar “Rage bait” como la palabra elegida del año.
Los fenómenos de internet se adueñan de las palabras
El fenómeno se volvió tan omnipresente que las personas comenzaron a utilizar cada vez más el término. Su aplicación se triplicó este año, lo que sugiere que las personas "están siendo arrastradas cada vez más rápidamente a debates y argumentos polarizadores como respuesta a los algoritmos de las redes sociales y la naturaleza adictiva del contenido indignante", dijo el diccionario con sede en el Reino Unido en un comunicado.
Múltiples diccionarios demostraron una tendencia clara en sus reconocimientos anuales: todos los términos que escogieron en este 2025 se refirieron a palabras relacionadas con el Internet. Esta inclinación revela la influencia de la tecnología en la vida cotidiana y el lenguaje que usamos para describirla.
¿Qué es el “rage bait”?
Incluso si nunca escuchaste la palabra, probablemente te hayas sentido víctima del "rage bait" alguna vez. Los usuarios de redes sociales están más expuestos a encontrarse con contenido de este tipo, donde la gente que tira comida al piso o derrama todo el desayuno se vuelven una constante en el "feed".
Según Oxford University Press se define como contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo. Este tipo de contenido normalmente se publica para aumentar el tráfico a sitios web o cuentas de redes sociales.
Es similar a su primo de Internet, el clickbait, en el que se utiliza un titular para atraer a un lector a ver un artículo o un vídeo. Pero el contenido que genera ira tiene un enfoque más específico en hacer enojar a la gente.
A veces, el cebo para la ira puede ser relativamente inofensivo: una receta con combinaciones de alimentos repugnantes o alguien que molesta a su mascota, pareja o hermano. Pero también entró en el discurso político, donde la indignación se utiliza para realzar el perfil de los políticos y provocar una cadena de reacciones y contrarreacciones.
Palabras del año anterior y otras finalistas
El año pasado Oxford eligió también un fenómeno de la propia interconexión digital: el "brain rot", que “captura el agotamiento mental del desplazamiento interminable”, dijo Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, en un comunicado.
En conjunto, el cebo de la ira y la podredumbre cerebral “forman un ciclo poderoso donde la indignación genera compromiso, los algoritmos lo amplifican y la exposición constante nos deja mentalmente exhaustos”, dijo Grathwohl.“Estas palabras no sólo definen tendencias; revelan cómo las plataformas digitales están transformando nuestro pensamiento y comportamiento”, añadió.
En la lista de finalistas de 2025, “cebo de ira” superó a “cultivo de aura” y “biohack”. El primero hizo referencia al desarrollo de una imagen pública carismática o misteriosa, mientras que el segundo aludió a los intentos de optimizar el rendimiento físico o mental a través de cambios en el estilo de vida o tecnología.