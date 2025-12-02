El voto en Honduras gira a la derecha

TEGUCIGALPA, Honduras.- Honduras giró a la derecha en las elecciones presidenciales, en la que los ciudadanos castigaron a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro, que gobierna uno de los países más pobres de Latinoamérica, azotado además por la violencia de las pandillas, el narcotráfico y la corrupción. El triunfo lo disputaban anoche, en un cabeza a cabeza, el empresario Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, y el presentador de televisión Salvador Nasralla, con una leve ventaja para el primero.