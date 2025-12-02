El voto en Honduras gira a la derecha

TEGUCIGALPA, Honduras.- Honduras giró a la derecha en las elecciones presidenciales, en la que los ciudadanos castigaron a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro, que gobierna uno de los países más pobres de Latinoamérica, azotado además por la violencia de las pandillas, el narcotráfico y la corrupción. El triunfo lo disputaban anoche, en un cabeza a cabeza, el empresario Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, y el presentador de televisión Salvador Nasralla, con una leve ventaja para el primero.
Castro llegó al poder en 2021, una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó a una polarización izquierda-derecha.
Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa de 67 años, aventajaba a Nasralla, un popular animador de espectáculos de 72 años, por menos de medio punto porcentual, tras el escrutinio de 56% de las actas de votación, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Nasralla, del Partido Liberal (PL), y Asfura, del Partido Nacional (PN), basaron su campaña en la advertencia de que la permanencia de la izquierda convertiría a Honduras en la nueva Venezuela, sumida en una profunda crisis.
Agitando la bandera del anticomunismo, Trump amenazó con recortar la ayuda al país si su ungido no gana, y etiquetó a Rixi Moncada como amiga del presidente venezolano Nicolás Maduro y sus “narcoterroristas”. El republicano dobló su apuesta al filo de la votación, al anunciar que indultará al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por el envío de cientos de toneladas de drogas en alianza con el capo mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.
Según la justicia estadounidense, Hernández, quien gobernó de 2014 a 2022 con el partido de Asfura, convirtió a Honduras en un “narcoestado”, pero Trump considera que fue víctima de un “montaje” de su antecesor, Joe Biden.
El anunciado indulto va a contramano de la mortífera ofensiva antidrogas de Trump en el Caribe, como parte de su presión sobre Maduro, aliado de Xiomara Castro. El perdón a este “capo de la droga” fue “tramitado” por las élites locales, denunció la aspirante izquierdista, quien planeaba encabezar una marcha.
“Casi comunista”
Al jugarse por Asfura, Trump advirtió que no podía trabajar con Nasralla, a quien llamó “casi comunista” por haber tenido un alto cargo en la actual administración, con la que luego rompió.
Nasralla atribuyó los dichos de Trump a una “desinformación malintencionada” de sus adversarios, y Asfura se dijo listo para colaborar con Estados Unidos, donde viven dos millones de hondureños y principal socio comercial del país.
Asfura, conocido como “Tito” o “Papi”, obtenía anoche el 40% de los votos frente 39,8% de Nasralla, quien admira a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.