Caputo prepara el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda en 2026

En paralelo, las autoridades económicas esperan lograr una compresión de entre 100 y 150 puntos básicos en la curva de rendimientos, con el objetivo de acercar el costo de financiamiento soberano a los valores que pagan las principales empresas argentinas. De concretarse esta estrategia, el país volvería al mercado internacional de deuda por primera vez desde 2018, cuando logró colocar emisiones significativas en distintas monedas y plazos.