Caputo prepara el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda en 2026

El equipo económico del gobierno de Milei trabaja en una emisión prevista para principios del próximo año.

Hace 1 Hs

El equipo económico del gobierno de Javier Milei, encabezado por Luis Caputo, avanza en los preparativos para el retorno de la Argentina a los mercados internacionales de deuda, con la expectativa de concretar una nueva emisión a comienzos de 2026 si el escenario financiero continúa alineándose a favor del país. 

Según trascendió, la baja reciente en los rendimientos de los bonos soberanos en dólares -cercanos al 10%, nivel considerado aceptable por el ministro- permitió activar el diseño de una estrategia más amplia para recomponer el acceso al crédito externo.

El plan incluye operaciones destinadas a mejorar el perfil de costos y la percepción de riesgo, entre ellas un esquema de recompra de títulos, un canje que ofrecerá pagos en efectivo a los bonistas y la posibilidad de utilizar bonos de importadores como garantía para afrontar compromisos de corto plazo, consignó el diario "Ámbito".

Caputo ya adelantó a inversores que la administración de Milei apuntará a intervenir sobre los bonos con vencimiento en 2029 y 2030 y que dará a conocer una hoja de ruta completa, que también contemplará metas de acumulación de reservas.

En paralelo, las autoridades económicas esperan lograr una compresión de entre 100 y 150 puntos básicos en la curva de rendimientos, con el objetivo de acercar el costo de financiamiento soberano a los valores que pagan las principales empresas argentinas. De concretarse esta estrategia, el país volvería al mercado internacional de deuda por primera vez desde 2018, cuando logró colocar emisiones significativas en distintas monedas y plazos.

Temas Ministerio de Economía de la NaciónLuis CaputoGobierno nacionalArgentinaJavier Milei
