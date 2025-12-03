Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es, dónde se realiza y por dónde verlo en Argentina

Los cabezas de serie del Bombo 1 estarán conformados por los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y por los mejores del ranking FIFA, entre ellos Argentina, que defenderá el título y será una de las selecciones más esperadas de la ceremonia. Los otros confirmados en este pote son: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.