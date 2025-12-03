Secciones
Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es, dónde se realiza y por dónde verlo en Argentina

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre, desde las 14, en el Kennedy Center de Washington.

EL GRAN OBJETIVO. La Selección buscará conquistar el bicampeonato del mundo en 2026; solo dos selecciones lo lograron hasta el momento: Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). EL GRAN OBJETIVO. La Selección buscará conquistar el bicampeonato del mundo en 2026; solo dos selecciones lo lograron hasta el momento: Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).
El camino hacia el primer Mundial de 48 selecciones comienza a delinearse. Este viernes 5 de diciembre, desde las 14, se realizará el esperado sorteo de la fase de grupos, un punto clave para empezar a imaginar el recorrido de cada selección rumbo al título.

El escenario elegido es el Kennedy Center de Washington, uno de los centros culturales más importantes de Estados Unidos. Desde allí, FIFA pondrá en marcha una ceremonia que tendrá una audiencia global y que en Argentina podrá seguirse por FIFA+ -la plataforma oficial del ente organizador- y por TyC Sports, dueño de los derechos del próximo Mundial.

Cómo será el sorteo: los 48 participantes y la composición de los bombos

El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones, divididas en 12 grupos de 4. Para el sorteo, ya son 42 los equipos clasificados, mientras que los seis cupos restantes se completarán a través de repechajes.

Los cabezas de serie del Bombo 1 estarán conformados por los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y por los mejores del ranking FIFA, entre ellos Argentina, que defenderá el título y será una de las selecciones más esperadas de la ceremonia. Los otros confirmados en este pote son: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

A partir de allí se completarán los otros tres bombos:

Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Bombo 4: Cabo Verde, Curazao, Ghana, Haití, Jordania, Nueva Zelanda y los seis cupos de repechaje (cuatro europeos y dos del Repechaje Internacional).

Un formato completamente nuevo

La edición 2026 presentará varias modificaciones estructurales:

  • 12 grupos de 4 equipos.
  • Regla de confederaciones: no habrá rivales de la misma confederación en un mismo grupo, salvo la UEFA, que podrá tener hasta dos.
  • Clasificación: avanzarán a playoffs los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, conformando un inédito cuadro de 32 equipos.
  • Fase de 16avos: será la primera vez que se dispute una ronda adicional en un Mundial.
  • Cuadro final dividido: las llaves se separarán hasta semifinales para equilibrar fuerzas.
  • Posicionamiento especial: si ganan sus grupos, España (1° del ranking) y Argentina (2°) serán ubicados en lados opuestos del cuadro.

Con la ceremonia cada vez más cerca, el mundo del fútbol se prepara para conocer el mapa del torneo que cambiará la historia de los Mundiales. El viernes, desde las 14, la suerte empezará a jugar su propio partido.

