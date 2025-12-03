Argentinos detenidos en Miami: cuánto deberán pagar de fianza y qué cargos enfrentarán

El último en pasar frente a la cámara fue Rua, de 45 años, quien aseguró tener los medios para contratar un abogado particular pero optó por resolver primero la fijación del monto. Glazer estableció otra fianza de U$S4.000. Durante la breve interacción, el acusado consultó sobre los mecanismos de pago, a lo que la jueza respondió que la cárcel acepta tarjetas de crédito o financiamiento externo.