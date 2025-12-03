Argentinos detenidos en Miami: cuánto deberán pagar de fianza y qué cargos enfrentarán

Los cinco argentinos detenidos en Miami por un presunto robo de mercadería en el reconocido centro comercial Dolphin Mall participaron ayer de su primera audiencia judicial. La instancia estuvo a cargo de la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11° de Florida, quien revisó las acusaciones y fijó los montos de fianza para cada uno de los imputados.
Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua habían sido arrestados el domingo luego de que la Policía del condado de Miami-Dade los señalara como responsables de sustraer valijas cargadas de ropa de distintos locales del predio comercial. La audiencia se realizó mediante videoconferencia a través de Zoom, recurso habitual en los procesos iniciales del sistema judicial estadounidense.
Los cinco argentinos comparecieron vistiendo el uniforme naranja reservado para los detenidos. Todos contaron con un traductor oficial, aunque la mayoría no pudo solicitar representación legal pública debido a que el tribunal identificó la existencia de propiedades a su nombre. Cada intervención se extendió apenas unos minutos, tiempo suficiente para que la magistrada leyera los cargos y definiera el monto de las cauciones.
Xiccato, un peluquero mendocino de 46 años, fue el primero en ser escuchado. Está acusado de varios delitos, entre ellos crimen organizado para defraudar y robos cometidos en un lapso inferior a 30 días. Según detalló la jueza, el hombre habría sustraído prendas de los locales Tommy Hilfiger y Burlington. La fianza quedó fijada en U$S4.500 y se le prohibió retornar al Dolphin Mall o acercarse a los negocios afectados.
Aparo Orlando, de 49 años, también mendocino y dueño de distintos emprendimientos comerciales, recibió una caución idéntica. Al no poder acceder a un defensor público, la jueza le consultó si prefería esperar para contratar un abogado particular. Sin embargo, solicitó que el trámite avanzara sin demoras, dado que tenía previsto un vuelo en los días siguientes.
La audiencia de Moyano, de 41 años, se desarrolló con una dinámica similar. Asociado comercial de Aparo Orlando y con antecedentes registrados en Estados Unidos, pidió directamente la fijación de la fianza. La magistrada estableció un monto de U$S4.000 y le reiteró la restricción de acercamiento al centro comercial.
En el caso de Zuloaga Arenas, de 49 años, el pedido de contar con un defensor oficial fue rechazado luego de que declarara poseer un inmueble. La fianza también ascendió a U$S4.000, con idénticas limitaciones de contacto con el shopping.
El último en pasar frente a la cámara fue Rua, de 45 años, quien aseguró tener los medios para contratar un abogado particular pero optó por resolver primero la fijación del monto. Glazer estableció otra fianza de U$S4.000. Durante la breve interacción, el acusado consultó sobre los mecanismos de pago, a lo que la jueza respondió que la cárcel acepta tarjetas de crédito o financiamiento externo.
En total, la magistrada resolvió las cinco situaciones en menos de veinte minutos y fijó fianzas por U$S21.000. Todos los imputados permanecen detenidos mientras avanzan los trámites para una eventual liberación y continúan las investigaciones por el robo en el shopping de Miami.