Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robos en serie en el Dolphin Mall

La policía indicó que los cinco tenían pasajes para regresar a la Argentina el miércoles, lo que refuerza la sospecha de un plan premeditado. El vocero policial, Álvaro Zabaleta, subrayó que las detenciones se realizaron en el marco de la “Operación Fiestas Seguras”, dispuesta para reforzar el patrullaje en zonas comerciales. “Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar. Tenemos tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”, afirmó.