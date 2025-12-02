Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robos en serie en el Dolphin Mall

Cinco turistas argentinos fueron detenidos el domingo en Estados Unidos acusados de integrar un esquema de robos en serie en varias tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad de Miami, en el sur de Florida.
Según los informes de arresto, el grupo quedó registrado por las cámaras de seguridad mientras ejecutaba un modus operandi coordinado. Las imágenes muestran a los sospechosos ingresando primero a una tienda Burlington, donde tomaron valijas de gran tamaño y salieron sin pagar.
Luego fueron captados en locales de Columbia y The North Face utilizando ese equipaje robado para ocultar prendas y otros artículos sustraídos.
El material fílmico revela que los cinco actuaban en conjunto: se dispersaban dentro de los comercios para evitar sospechas, algunos distraían al personal y otros cargaban las valijas con la mercadería. En varios tramos se observa que se comunicaban entre sí antes de abandonar rápidamente los locales sin pasar por caja.
Dos de ellos fueron identificados además por cámaras adicionales al ingresar a una tienda Tommy Hilfiger. Minutos después, la policía los interceptó en una parada de ómnibus cercana, con productos valuados en unos U$S950. Los otros tres fueron detenidos dentro del centro comercial con artículos por más de 1100 dólares. En total, la mercadería recuperada superó los U$S2000.
Quiénes son los detenidos
Los detenidos, oriundos de Mendoza y con visas de turistas, fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar”, “hurto múltiple en tiendas” -al menos 20 productos- y otras figuras contempladas en la legislación de Florida.
A Xiccato y Aparo-Orlando se les imputan estafa organizada (con fianza de U$S2500), múltiples robos en distintas localizaciones (sin fianza estipulada) y hurto minorista (fianza de U$S2500). Zuloaga-Arenas afronta los mismos cargos, con el agregado de conspiración. En tanto, Moya y Rua están acusados de estafa organizada, múltiples robos minoristas y conspiración; Moya además registra antecedentes por hurto mayor, hurto menor y disturbios.
La policía indicó que los cinco tenían pasajes para regresar a la Argentina el miércoles, lo que refuerza la sospecha de un plan premeditado. El vocero policial, Álvaro Zabaleta, subrayó que las detenciones se realizaron en el marco de la “Operación Fiestas Seguras”, dispuesta para reforzar el patrullaje en zonas comerciales. “Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar. Tenemos tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”, afirmó.
De acuerdo con NBC Miami y Telemundo 51, los investigadores analizan más grabaciones para determinar si el grupo estuvo involucrado en otros robos dentro del centro comercial o en áreas cercanas antes de su detención.