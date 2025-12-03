El Gobierno presentó el balance de la zafra 2025 con récords productivos

Con respecto al rendimiento fabril de caña bruta se registró un promedio de 8,82%, mostrando un incremento significativo de un 6,52% más que el registrado en la zafra pasada (8,28% rendimiento fabril en 2024). Mientras que la producción de azúcar equivalente producido fue a 1.559.181 toneladas, con un incremento del 10,34% respecto al año anterior. La producción de azúcar físico para esta campaña fue de 1.305.695 toneladas un 9.04% más que en la campaña pasada.