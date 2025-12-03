El Gobierno presentó el balance de la zafra 2025 con récords productivos

El Gobierno presentó este martes el balance oficial de la zafra 2025, en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Producción y presidente del Ipaat, Eduardo Castro. El informe, denominado “Balance regional de la industria sucroalcoholera zafra 2025”, reúne los principales indicadores del sector y las proyecciones de cara al próximo ciclo.
El anuncio contó también con la presencia de la mesa directiva del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol -entre ellos, el vicepresidente Ricardo Véliz, los directores Bernabé Alzabé, Moisés Sleiman y Juan Carlos Mirande, además del gerente del organismo Jorge Etchandy- y representantes de entidades cañeras como Daniel García (Cactu), Mario Tizeira (UCIT) y Ramón González (CUE).
El balance fue elaborado con los datos productivos informados al Ipaat de los 19 ingenios de Tucumán (14), Salta y Jujuy. Las cifras informadas confirman que la campaña superó los volúmenes productivos de zafras anteriores y alcanzó cifras récord, consolidando una zafra positiva para toda la Argentina, según el informe.
El análisis remarcó, en esa línea, que la campaña tucumana se extendió durante 213 días, con los 14 ingenios en actividad. Las condiciones climáticas favorables permitieron mantener un ritmo sostenido de molienda, alcanzando un récord histórico de molienda de 17.670.258 toneladas de caña, un 3,56% más que en 2024.
El volumen de caña molida bruta resultó similar a la última proyección realizada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) en agosto, sobre la disponibilidad de materia prima para la zafra, que había sido estimada en 17.600.000 toneladas. El último comunicado de la institución detalló que se logró cosechar prácticamente la totalidad de la caña plantada, una noticia muy importante para todos los sectores de esta industria.
Con respecto al rendimiento fabril de caña bruta se registró un promedio de 8,82%, mostrando un incremento significativo de un 6,52% más que el registrado en la zafra pasada (8,28% rendimiento fabril en 2024). Mientras que la producción de azúcar equivalente producido fue a 1.559.181 toneladas, con un incremento del 10,34% respecto al año anterior. La producción de azúcar físico para esta campaña fue de 1.305.695 toneladas un 9.04% más que en la campaña pasada.
El crecimiento se reflejó también en la diversificación de 3 productos: el azúcar refinado aumentó un 78,5%, el orgánico un 58,5%, y el azúcar blanco tipo A un 7,5%. En contraste, el azúcar crudo registró una disminución del 10%.
Campaña de alcohol
En Tucumán, la campaña 2025/2026 de alcohol tiene en funcionamiento 10 destilerías: Concepción, Bella Vista, Famaillá, La Corona, La Florida, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Rosa y Santa Bárbara.
Hasta el 15 de noviembre y con 204 días de campaña, se ha producido un total de 323.115.670 litros de alcohol hidratado. Lo que implica un incremento del 8% en el volumen de producción en comparación con la zafra 2024, la diferencia es de 25.264.716 litros más.
Del total de alcohol hidratado producido se han “deshidratado” hasta el 15 de noviembre: 188.967.383 litros para la mezcla con naftas (alcohol anhidro o “bioetanol”). Este valor equivale al 58% del alcohol hidratado producido.
Alcohol y bioetanol en la región
La campaña de producción de alcohol se consolidó como un pilar estratégico dentro de la industria sucroalcoholera, con una proyección, al finalizar la campaña, de aproximadamente unos 610.000 m³ de alcohol hidratado producido en la región, registrando un incremento significativo y récord en los niveles de producción.
Este desempeño, durante este año fue acompañado por un aumento sostenido de un 37 % en el precio del bioetanol de caña (de enero a diciembre), lo que fortaleció al sector de los biocombustibles y reafirmó su competitividad.
El incremento en la producción de alcohol permitiría redireccionar, al finalizar la campaña, alrededor de 620.000 toneladas de azúcar serán destinadas a este proceso, contribuyendo al equilibrio del mercado interno y al fortalecimiento de la matriz energética nacional.
“A partir de la sanción de la Ley de biocombustibles en la provincia, avanzamos durante este año, en medidas concretas para elevar el corte de mezclas de alcohol en naftas dentro del territorio provincial, fortaleciendo el consumo interno y la transición hacia energías más limpias”, indicó el análisis oficial.
En la Cumbre de Bioetanol celebrada en Tucumán, los gobernadores de Tucumán, Salta y Jujuy reafirmaron su respaldo a la producción de bioetanol como motor del desarrollo energético, económico y ambiental del NOA. En ese espacio, se destacó la necesidad de contar con un marco normativo estable y con reglas claras que brinden previsibilidad al sector.
Entregas de bioetanol a Energía
El cupo anual establecido al sector de bioetanol de caña por la Secretaría de Energía de la Nación, para cumplir con el abastecimiento de la mezcla obligatoria de bioetanol con naftas es de 576.700 m³.
Según los reportes obtenidos, el volumen acumulado entregado de enero a octubre de bioetanol de caña de azúcar en la región (Tucumán, Salta y Jujuy) asciende a 422.008 m³.
Este volumen representa un 73,2% de entregas con respecto cupo total asignado a la región, que comparado al mismo período de la campaña anterior presenta un incremento del 4% más.
Exportaciones
Las exportaciones regionales de azúcar realizadas por Tucumán, Salta y Jujuy alcanzaron un total de 396.240 toneladas al 15 de noviembre, de acuerdo con el balance oficial.
• Azúcar crudo: Estados Unidos, Chile, Arabia Saudita y Canadá.
• Azúcar blanco: Paraguay, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Canadá.
• Azúcar orgánico: Estados Unidos.