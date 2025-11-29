La zafra 2025 cerró con récord y Tucumán lidera la producción de alcohol

El 15 de noviembre se dio por concluida la zafra azucarera nacional 2025, tras la detención final de los trapiches del ingenio Seaboard en Salta. La campaña cerró con un récord histórico de producción y un fuerte impacto positivo en la economía del país.
Según los datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeoac), se registraron al 27 de noviembre unas 301.770 hectáreas plantadas de caña de azúcar en la zafra 2025; mientras que la materia prima estimada disponible para la molienda fue de 17,6 millones de toneladas.
En el último comunicado de la institución de investigación provincial se detalló que se había logrado cosechar prácticamente la totalidad de la caña plantada, una noticia muy importante para todos los sectores de esta agroindustria.
Aunque la finalización de la molienda de caña marca la conclusión de la zafra, la actividad industrial continúa con fuerza: las plantas continúan con la producción de alcohol a partir de melaza y de refundición de azúcar.
La destilación de alcohol permite aprovechar integralmente la caña de azúcar y generar un valor agregado que fortalece la diversificación productiva de la región. El alcohol se consolida, así como un recurso estratégico para la transición energética y constituye un aporte esencial a las políticas de energías renovable.
Es por ello que el alcohol es una pieza fundamental de la matriz productiva de la industria sucroalcoholera de la región y de la provincia de Tucumán.
En la región, del total de azúcar producido, se destinarán, al finalizar la campaña 2025-2026, alrededor de 620.000 toneladas para la producción de alcohol.
Con la redirección de parte de la producción de azúcar hacia la elaboración de alcohol, junto con las exportaciones del sector, que alcanzarían las 600.000 toneladas, se asegura el equilibrio del mercado interno y se evita una sobreoferta de azúcar. Estas medidas estratégicas fortalecen la posición de productores e industriales, al tiempo que garantizan la estabilidad del consumo local.
El último informe del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) destacó que el país cuenta con 15 plantas que destilan alcohol de caña, donde Tucumán cuenta con 10 plantas de destilación de alcohol. Estas son Concepción, Destilería Bella Vista, Famaillá, La Corona, La Florida, La Trinidad, Leales, Marapa, Santa Rosa y Santa Bárbara.
De ese total, seis destilerías ya concluyeron su producción, permaneciendo activas únicamente Concepción, La Trinidad y Leales.
Hasta el 25 de noviembre, tras 214 días de campaña, se produjeron 330.254.824 litros de alcohol hidratado, lo que representa un incremento del 6,26% con respecto a 2024, con 19.443.078 litros adicionales, según el Ipaat.
En Salta y Jujuy
En las otras provincias productoras hay cinco destilerías en funcionamiento: San Isidro y Seaboard (Salta), junto con Ledesma, Río Grande y La Esperanza (Jujuy).
Las plantas Seaboard y La Esperanza concluyeron su campaña en las últimas semanas.
Hasta el 25 de noviembre y con 194 días de campaña, se ha producido un total de 210.555.180 litros de alcohol hidratado. Lo que implica un incremento del 5,78% en el volumen de producción, en comparación con la zafra 2024. La diferencia fue de 11.511.647 litros más.
El cupo anual establecido al sector de bioetanol de caña de azúcar por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, para cumplir con el abastecimiento de la mezcla obligatoria con las naftas durante el período 2025/2026, es de 576.700 m³.
En Tucumán, durante la campaña 2025-2026 se encuentran activas siete anhidradoras destinadas a la producción de bioetanol: Bioatar (Concepción), Fronterita Energía (Destilería Bella Vista), Bioenergía La Corona (La Corona), Cía. Azucarera Los Balcanes (La Florida), Biotrinidad (La Trinidad), Bioenergía Leales (Leales) y Bioenergías Santa Rosa (Santa Rosa).
La planta La Corona finalizó su producción de alcohol anhidro, mientras que las restantes continúan activas en el proceso de deshidratación de alcohol para la elaboración de bioetanol.
Del total de alcohol hidratado producido, se han “deshidratado” hasta el 25 de noviembre: 193.163.685 litros para la mezcla con naftas (alcohol anhidro o “bioetanol”). Este valor equivale al 58% del alcohol hidratado producido, dicho volumen es parte del compromiso asumido por industriales para este año y permite impulsar así la producción de biocombustibles en la región.
En Salta y Jujuy se encuentran en funcionamiento cuatro plantas anhidradoras: Bioledesma (Ledesma) y Río Grande Energía (Río Grande) en Jujuy, Seaboard Energía Renovables (Seaboard) y Bio San Isidro (San Isidro) en Salta.
Del total de alcohol hidratado producido se han “deshidratado” hasta el 15 de noviembre: 161.900.679 litros para la mezcla con naftas (alcohol anhidro o “bioetanol”). Este valor equivale al 77% del alcohol hidratado producido, dicho volumen es parte del compromiso asumido por industriales para este año y permite impulsar así la producción de biocombustibles en la región.
Balance nacional
La Campaña de Alcohol de caña 2025/2026 en Argentina lleva una producción total de 540.810.004 litros, de los cuales 355.064.364 litros corresponden a alcohol deshidratado, destinado a la mezcla con las naftas en forma de bioetanol.