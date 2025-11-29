La zafra 2025 cerró con récord y Tucumán lidera la producción de alcohol

Con la redirección de parte de la producción de azúcar hacia la elaboración de alcohol, junto con las exportaciones del sector, que alcanzarían las 600.000 toneladas, se asegura el equilibrio del mercado interno y se evita una sobreoferta de azúcar. Estas medidas estratégicas fortalecen la posición de productores e industriales, al tiempo que garantizan la estabilidad del consumo local.