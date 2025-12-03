Guillermo Francella sufrió un accidente de auto en España: ¿qué le pasó y qué hacía ahí?

Guillermo Francella visitó el popular programa El Hormiguero en Antena 3 de la televisión española para promocionar su nueva película "Playa de lobos," coprotagonizada y dirigida por Javier Veiga, que se estrenará el 5 de diciembre en los cines del país ibérico. Entre las anécdotas que contó está la del aparatoso siniestro vial que tuvo en la isla de Fuerteventura, justo antes de empezar la filmación.
Este suceso de tránsito casi frustra el comienzo del rodaje del filme. El propio intérprete relató que el choque sucedió la noche anterior al inicio de las filmaciones, catalogándolo como un evento de gran magnitud. El actor compartió detalles sobre la colisión: “Fue un accidente feo. Muy feo. Gracias a Dios fue con suerte. Fue el día previo a filmar”, reveló.
La queja de Francella sobre las calles en Fuerteventura
El incidente automovilístico ocurrió mientras regresaba de cenar, con su hermano, la productora y la hija de ella. El actor comentó sobre la peculiar geografía vial del lugar, señalando que la isla cuenta con demasiadas intersecciones circulares en distancias cortas. Con tono de incredulidad y humor, Francella manifestó: “Fuerteventura tiene muchas rotondas. No sé por qué cada cien metros hay una”.
La confusión aumentó cuando un sistema de navegación (Waze) indicó un desvío, obligándolos a retomar una de estas vías, muchas de las cuales, según el actor, carecen de iluminación adecuada. “¡Pero Dios mío! ¿Qué hay detrás de esa rotonda? Yo no sé... Porque no podés creer que haya otra rotonda. Si ya salimos de una y viene otra, y viene otra, ¿hasta cuando?. Nunca terminan, nunca terminan. Y sigue, y sigue...”, dijo el actor.
El miedo de la producción a cancelar el trabajo que los llevó a España
El golpe activó los airbags y causó lesiones en los ocupantes del vehículo. El actor revivió el momento exacto: “Digo, ‘Florencia!’. ¡Pum! Un choque. Saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó: pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia”. A pesar del gran susto experimentado por todos, el equipo resultó ileso de heridas mortales, aunque sí padecieron algunos golpes.
“Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día”, dijo Guillermo. El director y coprotagonista, Javier Veiga, describió el pánico que sintió al enterarse del percance de su actor principal. Veiga recordó que pensó inmediatamente: “En Argentina me van a matar por haber matado a Francella”. El cineasta reconoció que por unos instantes creyó que el proyecto Playa de Lobos se encontraba definitivamente acabado antes de iniciar.
Un detalle llamativo de la historia fue la inmediata llegada de los servicios de emergencia a la zona del impacto. El protagonista comentó con asombro que pasó una ambulancia tan rápido que “Justo parecía que ocurría a menudo, porque pasó una ambulancia en serio. Pasó muy rápido. Fue tan inmediato que parecía un ensayo”.