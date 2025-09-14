Secciones
Guillermo Francella: “Homo argentum no habla solo de los argentinos o de los porteños”

A un mes de su estreno, Homo argentum se encamina este fin de semana a superar los dos millones de espectadores. Javier Milei la introdujo en la discusión política pero la película trasciende los reduccionismos. Es un espejo posible de la argentinidad del cual habla un porcentaje creciente de argentinos. Pero no los refleja solo a ellos. “Hay situaciones que le pueden pasar a un sanjuanino o a un húngaro”, aclara su protagonista. En esta entrevista habla sobre su más reciente éxito y acerca de lo que viene pero también se mete con declaraciones que causaron polémica, cuenta cómo sobrelleva haberse convertido en meme, reflexiona sobre su lugar en el debate público y analiza realizaciones como El encargado o su interpretación de Arquímides Puccio. Recuerda, además, el día en que supo que quería ser actor, sus trabajos anteriores, sus influencias.

