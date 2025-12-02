Cómo ver tu Twitch Recap 2025: guía para acceder al resumen anual de la plataforma

Además del Recap principal, Twitch permite encontrar un resumen de actividad reciente desde la propia plataforma. En la barra lateral izquierda del canal, dentro de la sección de actividad, los usuarios pueden revisar las notificaciones y, entre ellas, un mensaje que habilita el acceso directo a su recap más reciente. Allí se despliega un detalle con estadísticas de consumo, categorías más vistas y otros datos personalizados.