Cómo ver tu Twitch Recap 2025: guía para acceder al resumen anual de la plataforma

Además del Recap principal, Twitch permite encontrar un resumen de actividad reciente desde la propia plataforma.

Hace 1 Hs

Twitch lanzó su Twitch Recap 2025, el esperado resumen anual que permite a usuarios y creadores revisar su actividad en la plataforma a lo largo del año. La herramienta, que cada año gana más popularidad entre la comunidad streamer, ya puede consultarse desde la web oficial.

Para acceder al resumen, los usuarios deben ingresar a la página www.twitch.tv/annual-recap

e iniciar sesión con su cuenta. Una vez dentro, la plataforma ofrece dos opciones: ver el resumen personalizado como espectador, basado en horas de visualización, categorías y streamers favoritos; o bien recorrer el resumen de la comunidad, con datos generales sobre las tendencias del año.

Además del Recap principal, Twitch permite encontrar un resumen de actividad reciente desde la propia plataforma. En la barra lateral izquierda del canal, dentro de la sección de actividad, los usuarios pueden revisar las notificaciones y, entre ellas, un mensaje que habilita el acceso directo a su recap más reciente. Allí se despliega un detalle con estadísticas de consumo, categorías más vistas y otros datos personalizados.


El Recap también incluye opciones para compartir resultados: la plataforma habilita la descarga de una gráfica del año en Twitch, que puede publicarse en redes sociales con el hashtag #TwitchRecap.


Para los creadores de contenido, Twitch añadió información específica sobre el rendimiento de sus transmisiones. Desde el panel del recap, los streamers pueden acceder a analíticas del año, con métricas de visualizaciones, horas emitidas y comportamiento de su audiencia.


Quienes necesiten una guía visual pueden consultar un breve tutorial publicado en YouTube por Metricool ES, que explica en 39 segundos cómo encontrar el recap dentro de la plataforma.

