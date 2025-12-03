Francia, el gran "beneficiado" del sorteo del Mundial de Rugby 2027: el Grupo E le abre una ruta favorable hacia las semifinales

El sorteo de la Copa del Mundo de Australia 2027 no solo definió los grupos, sino que también permitió visualizar el recorrido potencial de cada seleccionado dentro del cuadro eliminatorio. Y en ese análisis, Francia quedó ubicada en una posición especialmente beneficiosa. Como cabeza de serie del Grupo E, la selección europea aparece ante un trayecto inicial más despejado que el de otras potencias, siempre y cuando mantenga la lógica competitiva que se espera de un equipo de su jerarquía.
El diseño del torneo determina que el ganador del Grupo E se enfrentará en octavos de final con el segundo del Grupo D, integrado por Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal. Si bien Irlanda y Escocia son rivales exigentes, la estructura asegura que Francia no se topará con un líder de zona en su primer cruce directo, un matiz clave para administrar energías y planificación en un certamen tan largo.
La misma dinámica se replica en los cuartos de final. Allí, el vencedor del Grupo E jugará contra el ganador del enfrentamiento entre los segundos de los Grupos C y F, donde aparecen combinaciones posibles con Argentina, Fiji, Inglaterra o Gales. Más allá del nivel de esos rivales, el cuadro vuelve a ubicar a Francia en una ruta sin choques contra otros líderes hasta semifinales, algo que muy pocos equipos pueden proyectar desde el día del sorteo.
La comparación con otras zonas resalta aún más este escenario. En el Grupo F, por ejemplo, existe la posibilidad de que Nueva Zelanda o Australia lleguen como segundos del Grupo A, lo que haría que ese sector del cuadro tenga cruces de alto impacto desde cuartos de final. Lo mismo ocurre con los líderes de A, B, C y D, quienes en gran parte de los casos tendrán cruces más complejos en rondas previas.
Nada de esto supone un pronóstico cerrado. La historia de los Mundiales demuestra que los rendimientos pueden quebrar cualquier cálculo previo. Sin embargo, la lógica del cuadro invita a pensar que Francia quedó ante una oportunidad estructuralmente favorable. Después de su caída en cuartos de final en el Mundial 2023, el equipo que hoy domina Europa podría encontrar en Australia 2027 un recorrido más lineal para pelear nuevamente por un lugar entre los cuatro mejores.
Con un grupo que combina estilos diversos y un cuadro eliminatorio que le evita rivales de máxima exigencia en las primeras instancias, Francia empieza a perfilar su Mundial con un escenario ordenado y con margen para sostener su candidatura a medida que avancen las etapas decisivas.