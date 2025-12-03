Secciones
DeportesRugby

Francia, el gran "beneficiado" del sorteo del Mundial de Rugby 2027: el Grupo E le abre una ruta favorable hacia las semifinales

Los galos son parte de una zona que, por la estructura del cuadro, podría permitirles avanzar sin cruzarse con otros líderes de grupo hasta semifinales. La proyección del formato muestra un recorrido inicial más ordenado que el del resto de las potencias.

ILUSIONADOS. Si salen ganadores de su grupo, no se cruzarán con ninguno de los integrantes del Top 6 del ranking hasta semifinales. ILUSIONADOS. Si salen ganadores de su grupo, no se cruzarán con ninguno de los integrantes del Top 6 del ranking hasta semifinales.
Hace 30 Min

El sorteo de la Copa del Mundo de Australia 2027 no solo definió los grupos, sino que también permitió visualizar el recorrido potencial de cada seleccionado dentro del cuadro eliminatorio. Y en ese análisis, Francia quedó ubicada en una posición especialmente beneficiosa. Como cabeza de serie del Grupo E, la selección europea aparece ante un trayecto inicial más despejado que el de otras potencias, siempre y cuando mantenga la lógica competitiva que se espera de un equipo de su jerarquía.

El diseño del torneo determina que el ganador del Grupo E se enfrentará en octavos de final con el segundo del Grupo D, integrado por Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal. Si bien Irlanda y Escocia son rivales exigentes, la estructura asegura que Francia no se topará con un líder de zona en su primer cruce directo, un matiz clave para administrar energías y planificación en un certamen tan largo.

La misma dinámica se replica en los cuartos de final. Allí, el vencedor del Grupo E jugará contra el ganador del enfrentamiento entre los segundos de los Grupos C y F, donde aparecen combinaciones posibles con Argentina, Fiji, Inglaterra o Gales. Más allá del nivel de esos rivales, el cuadro vuelve a ubicar a Francia en una ruta sin choques contra otros líderes hasta semifinales, algo que muy pocos equipos pueden proyectar desde el día del sorteo.

La comparación con otras zonas resalta aún más este escenario. En el Grupo F, por ejemplo, existe la posibilidad de que Nueva Zelanda o Australia lleguen como segundos del Grupo A, lo que haría que ese sector del cuadro tenga cruces de alto impacto desde cuartos de final. Lo mismo ocurre con los líderes de A, B, C y D, quienes en gran parte de los casos tendrán cruces más complejos en rondas previas.

Nada de esto supone un pronóstico cerrado. La historia de los Mundiales demuestra que los rendimientos pueden quebrar cualquier cálculo previo. Sin embargo, la lógica del cuadro invita a pensar que Francia quedó ante una oportunidad estructuralmente favorable. Después de su caída en cuartos de final en el Mundial 2023, el equipo que hoy domina Europa podría encontrar en Australia 2027 un recorrido más lineal para pelear nuevamente por un lugar entre los cuatro mejores.

Con un grupo que combina estilos diversos y un cuadro eliminatorio que le evita rivales de máxima exigencia en las primeras instancias, Francia empieza a perfilar su Mundial con un escenario ordenado y con margen para sostener su candidatura a medida que avancen las etapas decisivas.

Temas World Rugby
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Pumas, ante un grupo accesible y con margen para crecer rumbo al Mundial 2027

Los Pumas, ante un grupo accesible y con margen para crecer rumbo al Mundial 2027

Lo más popular
Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
1

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

La avanzada de los gauchos del norte
2

La avanzada de los gauchos del norte

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
3

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
4

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
5

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán
6

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Conmoción en el fútbol nacional: falleció un entrenador del ascenso tras una repentina enfermedad

Conmoción en el fútbol nacional: falleció un entrenador del ascenso tras una repentina enfermedad

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

El posible camino de Los Pumas en Australia 2027: cómo podrían quedar las llaves con el nuevo formato del Mundial

El posible camino de Los Pumas en Australia 2027: cómo podrían quedar las llaves con el nuevo formato del Mundial

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Comentarios