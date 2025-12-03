Francia, el gran "beneficiado" del sorteo del Mundial de Rugby 2027: el Grupo E le abre una ruta favorable hacia las semifinales

El sorteo de la Copa del Mundo de Australia 2027 no solo definió los grupos, sino que también permitió visualizar el recorrido potencial de cada seleccionado dentro del cuadro eliminatorio. Y en ese análisis, Francia quedó ubicada en una posición especialmente beneficiosa. Como cabeza de serie del Grupo E, la selección europea aparece ante un trayecto inicial más despejado que el de otras potencias, siempre y cuando mantenga la lógica competitiva que se espera de un equipo de su jerarquía.