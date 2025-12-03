Los Pumas, ante un grupo accesible y con margen para crecer rumbo al Mundial 2027

El desafío más complejo es Fiji. La única vez que Argentina enfrentó al seleccionado del Pacífico en un Mundial fue en 1987, con derrota por 29-8 en la edición inaugural. Pero lo que importa es el presente, y el presente de Fiji impone respeto. Tras regresar a cuartos de final en Francia 2023, un logro que no conseguían desde 2007, el equipo consolidó un perfil propio: dinamismo, imprevisibilidad, potencia física, lectura de espacios y un sistema ofensivo que convirtió al equipo en un rival capaz de romper cualquier estructura defensiva. Con Mick Byrne como entrenador y Tevita Ikanivere como capitán, Fiji acumula nueve Mundiales jugados, casi cien tries apoyados, tres clasificaciones a cuartos en su historia y un crecimiento sostenido que lo mantiene entre los mejores del mundo. No serán un obstáculo: serán una vara.