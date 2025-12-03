¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

Si notaste que el rendimiento de tu internet bajó de repente, quizás no sea porque hay un faltante de pago o porque tu router está posicionado en el lugar incorrecto de la casa, sino tal vez por la picardía de algún vecino o de personas no autorizadas que están acaparando tu señal de Wi-Fi. Para estas ocasiones existe un truco muy sencillo que puede ayudarte a descubrirlo.
Es importante cada tanto hacer un chequeo de quién está conectado a nuestro internet, más aún si sospechamos que nuestra conexión funciona más lento que en la regularidad. La presencia de múltiples usuarios o de intrusos no deseados puede debilitar significativamente el ancho de banda disponible, ralentizando la navegación y el uso de las aplicaciones.
Por fortuna, existen distintos métodos que pueden ayudarte a descubrir quién está conectado a tu Wi-fi lo que te ayudará a sacar a la luz cuál es ese dispositivo intruso que no pertenece a tu hogar sino al de tu vecino. Una manera es obtener esa información en el panel de control de tu router, ya que muchos aparatos modernos permiten consultar esto. Aunque puede ser más sencillo usar aplicaciones especializadas en mostrar los dispositivos que están en la misma red.
¿Cómo saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?:
Desde tu PC:
Desde el medio especializado Xataka destacaron que el método puede aplicarse tanto en un celular como en una PC. En esta última, existen una multitud de alternativas como Wireless Network Watcher de NirSoft para Windows o LanScan en Mac. El modo en el que funcionan todas estas aplicaciones es similar: analizan todas las IP locales en el mismo rango que tu PC y muestran información sobre cada dispositivo. La ventaja de Wireless Network Watcher es que hace parte del trabajo duro por ti, mostrándote cuál de estos dispositivos es tu router y cuál tu PC.
Desde el celular:
Si prefieres hacer tu búsqueda de intrusos con el celular , una de las mejores aplicaciones que puedes usar al respecto es Fing, que está disponible tanto para Android como para iOS. Fing es una opción todavía mejor pues, en lugar de enfrentarte a una lista de direcciones MAC y nombres del fabricantes, Fing te muestra en muchos casos qué dispositivo es exactamente el sospechoso.