¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

Desde el medio especializado Xataka destacaron que el método puede aplicarse tanto en un celular como en una PC. En esta última, existen una multitud de alternativas como Wireless Network Watcher de NirSoft para Windows o LanScan en Mac. El modo en el que funcionan todas estas aplicaciones es similar: analizan todas las IP locales en el mismo rango que tu PC y muestran información sobre cada dispositivo. La ventaja de Wireless Network Watcher es que hace parte del trabajo duro por ti, mostrándote cuál de estos dispositivos es tu router y cuál tu PC.