En simples pasos: cómo crear una red WiFi para invitados y proteger tu conexión durante las Fiestas

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, muchas personas se preparan para recibir invitados en casa. En ese contexto, la seguridad del hogar no solo implica proteger objetos personales, sino también asegurar la red WiFi para evitar accesos no deseados.
Desde Tech Bit explican cómo configurar una red exclusiva para visitas, una alternativa que permite mantener a resguardo las credenciales principales y desconectar a los usuarios cuando sea necesario.
Configurar una red independiente impide que terceros accedan a la red principal y a los dispositivos conectados a ella. Además, ofrece la posibilidad de habilitar o desactivar el acceso en cualquier momento, sin comprometer la seguridad general del sistema.
Paso a paso para configurarla
Aunque el procedimiento puede variar según el modelo del router, existen pasos comunes para la mayoría de los equipos:
1. Acceder a la configuración del router.
2. Para ingresar, se deben escribir en el navegador las direcciones IP 192.168.1.1 o 192.168.0.1, que suelen ser las más habituales. Luego, presionar Enter.
3. Buscar la sección correspondiente.
4. Dentro del menú de administración, hay que dirigirse al apartado de conexiones inalámbricas o Wireless. Allí pueden aparecer opciones como “Red de Invitados”, “WiFi para invitados” o “Guest Network”.
5. Completar los datos requeridos.
6. Al ingresar a la sección, el sistema solicitará un nombre para la red (SSID), que se puede verificar en la parte trasera del router, y una contraseña. Esta clave debe ser segura y distinta de la contraseña principal.
7. Guardar los cambios.
8. Tras confirmar el proceso, la red de invitados quedará creada. Esa será la información que deberás compartir con quienes deseen conectarse.
¿Qué pasa si tu operador ofrece una app?
Algunos proveedores permiten realizar esta configuración directamente desde su aplicación móvil, lo que simplifica el procedimiento desde el celular. Sin embargo, no todos ofrecen esta función. En esos casos, es posible que debas comunicarte con la empresa para solicitar asistencia o verificar si tu servicio admite esta opción.