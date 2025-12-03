¿Cuánto tiempo debe pasar para que las deudas de la tarjeta de crédito pierdan vigencia y no se pueda hacer reclamo?

El incremento en las obligaciones de tarjeta de crédito motiva a más del 50% de los usuarios activos a optar únicamente por el pago mínimo estipulado por la institución bancaria. Si esta práctica se mantiene, puede ocasionar una acumulación de saldos que deteriora gravemente la estabilidad financiera del cliente.
Las tasas punitorias aplicadas por la falta de pago total, incluyendo CFTEA (con IVA), superan el 100% en numerosas entidades. Esto provoca que los intereses acumulados generen un volumen de deuda difícil de sostener y complicado de refinanciar.
Durante 2025, las estimaciones indican que el 65% de los hogares adquirió entre dos y tres compromisos de deuda, el 23% contrajo solo uno, y el 12% sumó más de tres. Esta situación surge de la necesidad de conseguir nuevos créditos para liquidar compromisos vigentes cuyo monto continúa en aumento.
¿Cuáles son las consecuencias de no pagar la tarjeta de crédito?
La Ley de Tarjetas de Crédito establece los plazos de prescripción que aplican a las obligaciones financieras. Cuando estos plazos finalizan, la entidad acreedora pierde la capacidad de iniciar acciones legales para cobrar la deuda.
Si un individuo opta por no saldar el compromiso, los datos negativos en el Veraz permanecen registrados por un máximo de cinco años. En caso de realizar el pago posterior a ese período, el historial permanece informado por los dos años siguientes a la cancelación.
¿Qué medidas puede tomar el banco si no pagás las deudas de la tarjeta?
Resulta fundamental comprender que la entidad bancaria puede iniciar un juicio antes de que el plazo de prescripción de la deuda culmine. Dicha acción origina procesos legales complejos que afectan gravemente el historial crediticio del deudor. Estos procedimientos pueden desembocar en embargos y la aplicación de otras sanciones financieras de carácter severo.
Debe considerarse también que las deudas tienen la posibilidad de ser transferidas a grupos prestamistas o fondos de inversión especializados en créditos. Estas entidades utilizan todos los métodos legales e incluso intimidatorios para reclamar el pago completo del monto. La exigencia incluye la deuda original más la totalidad de los intereses que se acumularon.
Por esta importante razón, es vital confirmar que una persona nunca debe dejar de pagar la tarjeta de crédito, a menos que experimente dificultades financieras serias. En tales situaciones, la acción más aconsejable implica negociar acuerdos y financiamientos de deuda directamente con el banco. El objetivo reside en saldar el compromiso mediante una solución lo más beneficiosa posible para ambas partes.
Plazos para reclamar deudas con tarjeta de crédito
Según el artículo 47 de la Ley de Tarjetas de Crédito, los plazos son:
-1 año para acciones ejecutivas, reclamar judicialmente.
-3 años para acciones ordinarias, por vía judicial común.
Para consultar tu situación crediticia puedes ingresar a la Central de Deudores del BCRA en bcra.gob.ar con el CUIL/CUIT o comunicarte telefónicamente al (011) 5352 4800, seleccionar la opción 5 y luego la opción 1 (DNI) o 2 (CUIT).
Limite de tiempo que tiene un banco para reclamar deudas
Lo que sucede es que el banco pierde derecho legal de reclamar la deuda tras 1 o 3 años. Esto no significa una fecha de vencimiento ni que se elimina la deuda. Se puede pagar de manera voluntaria y quedará en el historial crediticio durante un tiempo debido al Veraz. De igual manera, no se podrá iniciar juicio cuándo pasen los años.