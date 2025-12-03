¿Cuánto tiempo debe pasar para que las deudas de la tarjeta de crédito pierdan vigencia y no se pueda hacer reclamo?

Limite de tiempo que tiene un banco para reclamar deudas

Lo que sucede es que el banco pierde derecho legal de reclamar la deuda tras 1 o 3 años. Esto no significa una fecha de vencimiento ni que se elimina la deuda. Se puede pagar de manera voluntaria y quedará en el historial crediticio durante un tiempo debido al Veraz. De igual manera, no se podrá iniciar juicio cuándo pasen los años.