La negación del uso: el comportamiento que se repite entre alumnos y docentes sobre la dependencia del celular

A partir de ese diagnóstico, los estudiantes impulsaron los llamados “recreos sin celular”, una iniciativa surgida desde ellos mismos. “No quisimos imponer nada. Queríamos que cada uno se dé cuenta de cuánto se pierde cuando no levanta la vista de la pantalla, que elija volver a mirar al otro. Jamás hemos querido obligar a nadie a que deje el teléfono, porque sabemos que es una herramienta muy valiosa. Lo que buscamos es que ellos mismos decidan dejarlo, que se den cuenta de que encontrarse y relacionarse en el mundo real es una elección", relató.