Préstamos personales de $40.000.000: quiénes pueden acceder y cuál es la tasa de interés en diciembre 2025

Los préstamos personales se mantienen como una de las herramientas financieras más elegidas para cubrir gastos imprevistos, cancelar deudas o financiar proyectos que requieren liquidez inmediata. En diciembre de 2025, bancos como BBVA, Nación y Provincia ofrecen líneas de crédito que permiten solicitar hasta $40.000.000, con tasas y requisitos que varían según el perfil crediticio del solicitante.
A continuación, los detalles de cada propuesta y las condiciones para acceder.
Préstamo personal del Banco BBVA: quiénes califican y cuáles son las tasas
El Banco BBVA ofrece préstamos personales de hasta $40.000.000 de forma online y hasta $70.000.000 en sucursal, con un plazo de devolución máximo de 60 meses. Están disponibles para empleados y trabajadores independientes que ya sean clientes del banco.
Tasas vigentes en diciembre 2025
TNA: 138%
TEA: 269,23% (según el comportamiento crediticio del solicitante)
Requisitos principales
Edad: entre 18 y 74 años
Antigüedad laboral:
3 meses con acreditación de haberes en BBVA
1 año sin acreditación de sueldo en el banco
1 año para profesionales independientes
2 años para monotributistas o comerciantes
Ingreso mínimo: $308.200 mensuales
La cuota no puede superar el 30% del ingreso neto
Características destacadas
Sistema de amortización francés
Tasa fija durante todo el crédito
Monto mínimo: $1.000
Monto máximo: $40.000.000 online / $70.000.000 en sucursal
Cómo solicitarlo
Ingresar al simulador del BBVA.
Seleccionar monto y plazo.
Completar los datos personales.
Aceptar las condiciones.
Enviar la solicitud.
Una vez aprobado, el dinero se acredita de forma inmediata.
Préstamo personal del Banco Nación: tasas y condiciones para acceder a $40.000.000
El Banco Nación permite solicitar $40.000.000, ya que su tope máximo asciende a $100.000.000. Está disponible para empleados en relación de dependencia, monotributistas y autónomos, con plazos de hasta 72 meses.
Tasas para quienes perciben haberes en la entidad
TNA: 61%
TEA: 81,30%
CFT con TEA: 104,68%
La cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto
El banco también evalúa el nivel de endeudamiento total del cliente antes de aprobar el crédito.
Documentación requerida
DNI
Comprobantes de ingresos
Certificado de Cumplimiento Censal (si corresponde)
Cómo solicitarlo
El trámite puede hacerse online o de manera presencial. Una vez aprobado, el monto se acredita directamente en la cuenta del solicitante.
Préstamo personal del Banco Provincia: montos, tasas y quiénes pueden pedirlo
El Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $50.000.000, con plazos de hasta 72 meses. Están dirigidos a empleados del sector privado, trabajadores del sector público y jubilados que cobren sus haberes en la entidad.
Condiciones del crédito
Monto máximo: $50.000.000
Plazo: hasta 72 meses
Tasa fija anual: 98%
Ejemplo: por cada $100.000 solicitados a 72 meses, la cuota aproximada es de $8.680,95. La acreditación se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.
Cómo solicitarlo
Ingresar a BIP Móvil o Home Banking.
Seleccionar “Solicitar Préstamo”.
Elegir monto y plazo.
Aceptar los términos y condiciones.
Confirmar la operación.