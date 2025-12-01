Préstamos personales de $40.000.000: quiénes pueden acceder y cuál es la tasa de interés en diciembre 2025

Los préstamos personales se mantienen como una de las herramientas financieras más elegidas para cubrir gastos imprevistos, cancelar deudas o financiar proyectos que requieren liquidez inmediata. En diciembre de 2025, bancos como BBVA, Nación y Provincia ofrecen líneas de crédito que permiten solicitar hasta $40.000.000, con tasas y requisitos que varían según el perfil crediticio del solicitante.