Secciones
EconomíaNoticias económicas

Préstamos personales de $40.000.000: quiénes pueden acceder y cuál es la tasa de interés en diciembre 2025

Tasas y requisitos que varían según el perfil crediticio del solicitante.

TASAS MÁS BAJAS. El préstamo puede potenciarse para adquirir bienes, encarar obras de construcción o renovar deudas con cuotas flexibles. TASAS MÁS BAJAS. El préstamo puede potenciarse para adquirir bienes, encarar obras de construcción o renovar deudas con cuotas flexibles.
Hace 45 Min

Los préstamos personales se mantienen como una de las herramientas financieras más elegidas para cubrir gastos imprevistos, cancelar deudas o financiar proyectos que requieren liquidez inmediata. En diciembre de 2025, bancos como BBVA, Nación y Provincia ofrecen líneas de crédito que permiten solicitar hasta $40.000.000, con tasas y requisitos que varían según el perfil crediticio del solicitante.

A continuación, los detalles de cada propuesta y las condiciones para acceder.

Préstamo personal del Banco BBVA: quiénes califican y cuáles son las tasas

El Banco BBVA ofrece préstamos personales de hasta $40.000.000 de forma online y hasta $70.000.000 en sucursal, con un plazo de devolución máximo de 60 meses. Están disponibles para empleados y trabajadores independientes que ya sean clientes del banco.

Tasas vigentes en diciembre 2025

TNA: 138%

TEA: 269,23% (según el comportamiento crediticio del solicitante)

Requisitos principales

Edad: entre 18 y 74 años

Antigüedad laboral:

3 meses con acreditación de haberes en BBVA

1 año sin acreditación de sueldo en el banco

1 año para profesionales independientes

2 años para monotributistas o comerciantes

Ingreso mínimo: $308.200 mensuales

La cuota no puede superar el 30% del ingreso neto

Características destacadas

Sistema de amortización francés

Tasa fija durante todo el crédito

Monto mínimo: $1.000

Monto máximo: $40.000.000 online / $70.000.000 en sucursal

Cómo solicitarlo

Ingresar al simulador del BBVA.

Seleccionar monto y plazo.

Completar los datos personales.

Aceptar las condiciones.

Enviar la solicitud.

Una vez aprobado, el dinero se acredita de forma inmediata.

Préstamo personal del Banco Nación: tasas y condiciones para acceder a $40.000.000

El Banco Nación permite solicitar $40.000.000, ya que su tope máximo asciende a $100.000.000. Está disponible para empleados en relación de dependencia, monotributistas y autónomos, con plazos de hasta 72 meses.

Tasas para quienes perciben haberes en la entidad

TNA: 61%

TEA: 81,30%

CFT con TEA: 104,68%

La cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto

El banco también evalúa el nivel de endeudamiento total del cliente antes de aprobar el crédito.

Documentación requerida

DNI

Comprobantes de ingresos

Certificado de Cumplimiento Censal (si corresponde)

Cómo solicitarlo

El trámite puede hacerse online o de manera presencial. Una vez aprobado, el monto se acredita directamente en la cuenta del solicitante.

Préstamo personal del Banco Provincia: montos, tasas y quiénes pueden pedirlo

El Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $50.000.000, con plazos de hasta 72 meses. Están dirigidos a empleados del sector privado, trabajadores del sector público y jubilados que cobren sus haberes en la entidad.

Condiciones del crédito

Monto máximo: $50.000.000

Plazo: hasta 72 meses

Tasa fija anual: 98%

Ejemplo: por cada $100.000 solicitados a 72 meses, la cuota aproximada es de $8.680,95. La acreditación se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.

Cómo solicitarlo

Ingresar a BIP Móvil o Home Banking.

Seleccionar “Solicitar Préstamo”.

Elegir monto y plazo.

Aceptar los términos y condiciones.

Confirmar la operación.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
2

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
3

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
4

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo
6

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

Más Noticias
“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Trump confirmó el contacto con Maduro y le ofreció el exilio para frenar una escalada militar

Trump confirmó el contacto con Maduro y le ofreció el exilio para frenar una escalada militar

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

El crimen de la Chacabuco 59 quedó impune: absolvieron al único acusado

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Comentarios