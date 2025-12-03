Secciones
SociedadSalud

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Cuáles son las especialidades médicas con mayor demanda en Argentina y por qué hoy concentran la mayor necesidad de profesionales.

Cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico en Argentina Cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico en Argentina Diagnóstico Rojas
Hace 2 Hs

Cada 3 de diciembre, el Día del Médico vuelve a poner en primer plano un tema que preocupa a las instituciones de salud de todo el país: la creciente dificultad para cubrir ciertas áreas clave. Mientras aumentan las consultas y la demanda de atención, algunos servicios enfrentan una escasez de profesionales que empieza a sentirse tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas.

Fue al médico por un dolor de cabeza, le dijeron que era una contractura y murió de un ACV

Fue al médico por un dolor de cabeza, le dijeron que era una contractura y murió de un ACV

Detrás de esta tendencia hay especialidades que hoy se disputan vacantes, guardias y residentes, y otras que sorprenden por su rápido crecimiento. ¿Cuáles son las más requeridas en la Argentina y por qué se volvió tan difícil encontrar médicos en esos campos? Las respuestas revelan un mapa sanitario en pleno cambio.

¿Cuáles son las especialidades más demandadas en Argentina?

Hay consenso en que varias especialidades destacan en Argentina por su demanda sostenida. Entre las más mencionadas se encuentran:

- Clínica médica / medicina general (atención primaria) y pediatría.

- Cirugía general y especialidades quirúrgicas como anestesiología.

- Tocoginecología / ginecología-obstetricia.

- Especialidades vinculadas a diagnóstico por imágenes (radiología, estudios de imágenes) y subespecialidades como oftalmología.

- Cardiología, dada la creciente carga de enfermedades cardiovasculares.

Además de estas, la demanda actual también pone foco en especialidades críticas para el primer nivel de atención y salud comunitaria, aunque hay escasez de profesionales: muchos de los cargos en clínica médica, medicina general y pediatría quedan parcialmente vacantes

Día del Médico: por qué se conmemora el 3 de diciembre en la Argentina

El Día del Médico se celebra cada 3 de diciembre en Latinoamérica, especialmente en Argentina, conmemorando un hito científico originado en Cuba. La fecha rinde homenaje al natalicio de Carlos Juan Finlay Barrés (nacido en Camaguey en 1833), quien heredó de su padre británico la pasión por la medicina. Su contribución clave surgió de una exhaustiva investigación sobre la fiebre amarilla. 

Contrario a la creencia popular de la época,  que señalaba el contagio por contacto con ropa u objetos, Finlay Barrés fue el primero en postular que la enfermedad se transmitía por la picadura de mosquitos. Aunque su teoría fue inicialmente desestimada, una comisión de Estados Unidos continuó la lucha contra la fiebre amarilla en 1901 y confirmó la genialidad de su postulado.

Al identificar al mosquito Aedes aegypti como el principal agente propagador, se pudo enfocar la prevención y salvar miles de vidas. Por ello, en 1955, la Confederación Médica Panamericana (CMP) oficializó el nacimiento de este médico cubano como la fecha para celebrar a todos los profesionales de la salud.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estas son las mejores proteínas listas para usar: las comidas que te salvan la semana y el bolsillo

Estas son las mejores proteínas listas para usar: las comidas que te salvan la semana y el bolsillo

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

No te lo puedo decir al 100%: ¿Agustín Rada dejará el programa de Marío Pergolini?

"No te lo puedo decir al 100%": ¿Agustín Rada dejará el programa de Marío Pergolini?

Lo más popular
Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
1

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

La avanzada de los gauchos del norte
2

La avanzada de los gauchos del norte

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
3

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
4

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
5

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán
6

Descubren 20.000 lugares aptos para nuevos árboles en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

La avanzada de los gauchos del norte

La avanzada de los gauchos del norte

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica naranja: a qué hora empezarían las tormentas

Comentarios