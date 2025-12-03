Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Contrario a la creencia popular de la época, que señalaba el contagio por contacto con ropa u objetos, Finlay Barrés fue el primero en postular que la enfermedad se transmitía por la picadura de mosquitos. Aunque su teoría fue inicialmente desestimada, una comisión de Estados Unidos continuó la lucha contra la fiebre amarilla en 1901 y confirmó la genialidad de su postulado.