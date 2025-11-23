Fue al médico por un dolor de cabeza, le dijeron que era una contractura y murió de un ACV

Un hombre de 40 años murió tras acudir dos veces a centros de salud de Neuquén, donde —según denuncia su familia— no detectaron a tiempo el accidente cerebrovascular (ACV) que finalmente le costó la vida. La víctima, Jonathan Dayán Monsalve, había consultado inicialmente por un fuerte dolor de cabeza y otros síntomas que fueron interpretados como una simple contractura.