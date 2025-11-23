Secciones
Fue al médico por un dolor de cabeza, le dijeron que era una contractura y murió de un ACV

La familia denuncia mala praxis en Neuquén.

Hace 2 Hs

Un hombre de 40 años murió tras acudir dos veces a centros de salud de Neuquén, donde —según denuncia su familia— no detectaron a tiempo el accidente cerebrovascular (ACV) que finalmente le costó la vida. La víctima, Jonathan Dayán Monsalve, había consultado inicialmente por un fuerte dolor de cabeza y otros síntomas que fueron interpretados como una simple contractura.

Fue al médico por un dolor de cabeza y lo enviaron a su casa

El lunes pasado, Jonathan se presentó en la posta sanitaria del Parque Industrial con un cuadro alarmante: dolor de cabeza intenso, mareos, vómitos y malestar general. Sin embargo, su familia aseguró que allí solo le tomaron la presión y lo enviaron de regreso a su casa sin realizarle estudios complementarios.

Poco después, su estado se agravó. Preocupado, el hombre viajó en colectivo hasta la guardia del hospital Castro Rendón, el centro de salud más importante de la provincia. Su madre, Liliana Cid, relató que Jonathan llegó casi sin poder mantenerse en pie.

En el hospital le diagnosticaron una contractura muscular

En el hospital provincial recibió suero, le realizaron análisis y, según la familia, le diagnosticaron una contractura muscular. Los médicos le indicaron que volviera a su domicilio y que tomara analgésicos para aliviar el dolor.

Pero el cuadro empeoró de manera repentina. El martes por la tarde, Jonathan comenzó a transpirar de forma abrupta y su familia decidió llamar al 107.

La emergencia volvió a fallar: la familia denuncia un maltrato

Otro hecho que encendió la indignación familiar fue la actitud de la médica del servicio de emergencias, quien —según Cid— insistió reiteradamente en preguntar si el hombre consumía alcohol o drogas, algo que sus familiares negaron “una y otra vez”.

Tras trasladarlo nuevamente al Castro Rendón, Jonathan ingresó por la llamada “zona roja”. Para ese momento, ya estaba sufriendo un ACV severo.

Murió tras horas de agonía y su familia iniciará acciones legales

El hombre fue intubado de urgencia y permaneció en coma varias horas. Finalmente, murió el miércoles por la tarde.

La familia anunció que iniciará acciones legales contra el sistema de salud neuquino. No solo responsabilizan a la guardia del hospital Castro Rendón, sino también a la posta sanitaria del Parque Industrial, donde tampoco detectaron el ACV en sus primeras manifestaciones.

