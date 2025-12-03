El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable y no descartan más lluvias

El cielo seguirá cubierto y no se descartan nuevas lluvias este miércoles en Tucumán, según el pronóstico del tiempo, que advierte también que la temperatura comenzará a subir y que, a partir de mañana, volverán las jornadas calurosas.
La mañana comenzó con mucha nubosidad, algunas precipitacione aisladas y una humedad del 98%. La temperatura mínima fue de 21 °C, mientras que los vientos fueron suaves desde el sector sudoeste. La visibilidad se vio reducida a poco más de cuatro kilómetros.
De acuerdo con los últimos informes emitidos desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el mediodía podrían desatarse algunas lluvias y la temperatura se elevará hasta los 25 °C. La humedad se mantendrá por encima del 75% y la nubosidad será del 85%. Los vientos serán suaves desde el este.
Las horas más cálidas del miércoles se sucederán a lo largo de la siesta y la tarde, cuando el termómetro llegue a los 29 °C anunciados por el SMN. También se espera que la nubosidad descienda parcialmente y que la humedad se mantenga en torno al 75%.
Por la noche la nubosidad se disipará hasta el 45% y la temperatura descenderá hasta los 23 °C, para configurar horas por demás agradables y sin precipitaciones pronosticadas.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El SMN pronostica para el jueves mucha nubosidad por la mañana y una mínima de 21 °C. El cielo podría despejarse parcialmente por la tarde y la máxima alcanzaría los 34 °C. Esas condiciones climáticas se extenderían el viernes y el sábado, en jornadas que estarán marcadas por la nubosidad. Las máximas rozarían los 35 °C.