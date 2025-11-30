La CNV impone cambios y las billeteras digitales se preparan para bajar sus rendimientos

El rendimiento diario que ofrecen las billeteras digitales comenzará a disminuir desde la próxima semana, luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispusiera cambios obligatorios en la estructura de inversión de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de liquidez inmediata -los conocidos "money market"-, lo que impactará directamente en sus tasas.
La medida fue oficializada mediante la Resolución General N° 1.092 y entrará en vigencia el lunes 1 de diciembre de 2025. Aunque las tasas ya venían ajustándose tras las elecciones legislativas, en este caso la baja responde de forma explícita a una modificación regulatoria.
El cambio y por qué afecta las tasas
Los fondos "money market" se consolidaron como una opción masiva a través de las billeteras digitales debido a tres puntos centrales: ofrecen rendimiento diario, permiten rescates en cualquier momento y presentan bajo riesgo. Su cartera suele concentrarse en plazos fijos tradicionales y precancelables, cuentas remuneradas y cauciones bursátiles.
Pero la nueva resolución fijó un límite del 20% para la inversión en cauciones, un instrumento clave para estos fondos, especialmente después de que, en la previa electoral, las cauciones llegaran a operar con tasas de tres dígitos.
La decisión respondió a un pedido del Banco Central (BCRA), que observó un “incremento significativo” en la participación de los "money market" en ese segmento. “El BCRA comunicó a la CNV que establecer un límite resulta recomendable para el correcto funcionamiento de la política monetaria”, indicó el comunicado oficial.
De acuerdo con un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), elaborado con datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafci), al 7 de noviembre los "money market" tenían 26% de su patrimonio colocado en cauciones.
Para alinearse con el nuevo tope, las administradoras deberán reducir esa exposición en unos seis puntos porcentuales, lo que supone liberar alrededor de $2,4 billones hacia otros instrumentos. “A priori, el rendimiento de los 'money market' caerá. El diferencial de tasas empujará a los bancos a aumentar préstamos o a colocar liquidez en instrumentos soberanos, presionando las tasas a la baja. La incógnita es el efecto que esto puede tener sobre el tipo de cambio”, advirtieron en PPI, publicó el diario "Ámbito".
Hacia dónde irá la liquidez
Según Delphos Investment, la mayor parte de esos fondos se redirigirá a instrumentos de tasa fija de corto plazo, en un contexto marcado por una fuerte intervención oficial para abaratar el costo del dinero. “Las medidas actúan en conjunto para redirigir liquidez desde colocaciones de muy corto plazo hacia el sistema bancario, favoreciendo que los fondos terminen financiando a los bancos en lugar de concentrarse en cauciones”, explicaron.
Rendimientos vigentes entre el 26 y 27 de noviembre de 2025, previos al impacto pleno de la normativa:
- Allaria Ahorro – Clase E (Allaria): TNA 25,30% – Patrimonio: $155 mil millones
- Adcap Ahorro Pesos – Clase A (Adcap): TNA 25,09% – Patrimonio: $156 mil millones
- Toronto Trust Ahorro – Clase A: TNA 24,37% – Patrimonio: $52 mil millones
- Ualintec Ahorro Pesos – Clase A (Ualá): TNA 24,01% – Patrimonio: $161 mil millones
- Cocos Ahorro – Clase A (Cocos Capital): TNA 23,93% – Patrimonio: $2.294 millones
- Super Ahorro $ – Clase A (Santander): TNA 23,67% – Patrimonio: $2 billones
- Delta Pesos – Clase X (Personal Pay): TNA 23,12% – Patrimonio: $413 mil millones
- Balanz Capital Money Market – Clase A (Balanz): TNA 23,03% – Patrimonio: $274 mil millones
- Premier Renta CP en Pesos – Clase A (Supervielle): TNA 21,78% – Patrimonio: $328 mil millones
- Mercado Fondo – Clase A (Mercado Pago): TNA 21,62% – Patrimonio: $5,5 billones
- IEB Ahorro – Clase A (IEB+): TNA 21,36% – Patrimonio: $3.835 millones
- Fima Premium – Clase P (Lemon): TNA 21,26% – Patrimonio: $19 mil millones
- Alpha Pesos – Clase A (ICBC): TNA 21,02% – Patrimonio: $1,1 billón
- SBS Ahorro Pesos – Clase A (Claro Pay): TNA 20,77% – Patrimonio: $17 mil millones
- Fima Premium – Clase A (Banco Galicia): TNA 20,75% – Patrimonio: $2,9 billones
- Pionero Pesos – Clase A (Banco Macro): TNA 20,22% – Patrimonio: $156 mil millones
- ST Zero – Clase D (LB Finanzas / AstroPay): TNA 18,57% – Patrimonio: $60 mil millones, consignó "Ámbito".