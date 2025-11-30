La CNV impone cambios y las billeteras digitales se preparan para bajar sus rendimientos

Para alinearse con el nuevo tope, las administradoras deberán reducir esa exposición en unos seis puntos porcentuales, lo que supone liberar alrededor de $2,4 billones hacia otros instrumentos. “A priori, el rendimiento de los 'money market' caerá. El diferencial de tasas empujará a los bancos a aumentar préstamos o a colocar liquidez en instrumentos soberanos, presionando las tasas a la baja. La incógnita es el efecto que esto puede tener sobre el tipo de cambio”, advirtieron en PPI, publicó el diario "Ámbito".