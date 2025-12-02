River planea un golpe en el mercado de pases por una figura del fútbol argentino

El mercado todavía no arrancó formalmente, pero en River ya se mueven como si el calendario fuera otro. En las últimas horas, el club abrió negociaciones por Santiago Ascacibar, una de las figuras de Estudiantes de La Plata y uno de los nombres que más ruido genera en la previa de la temporada 2026. La información, revelada por el periodista Germán García Grova, instaló de inmediato un escenario concreto ya que el pase es considerado “muy viable” por fuentes cercanas a la operación.