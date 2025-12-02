Secciones
Se filtró un video del dueño de Sur Finanzas comprando un Rolex en Miami en medio del escándalo judicial

Ariel Vallejo quedó en el centro de la investigación por presuntas maniobras millonarias que involucran a clubes del fútbol argentino, tras aparecer en una grabación que expuso sus movimientos en el exterior.

Hace 2 Hs

La figura de Ariel Vallejo volvió a quedar expuesta en medio del avance judicial sobre Sur Finanzas. Mientras la Justicia profundiza una investigación por presunto lavado de dinero y evasión tributaria, circuló en redes sociales un video en el que se ve al dueño de la financiera comprando un reloj Rolex en Miami, luciendo una gorra de Racing y reservando otro modelo para un próximo viaje. La escena, registrada en una tienda del sur de Florida, se viralizó justo cuando el expediente que lo tiene como principal apuntado comenzó a acelerarse.

Sur Finanzas, fundada en Adrogué en 2020, está señalada por haber movido más de $818.000 millones a través de una red de monotributistas sin capacidad económica y estructuras ligadas al fútbol. Según la denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), el esquema habría funcionado mediante empresas sin actividad real y personas inscriptas en categorías bajas del monotributo que, aun así, manejaron cifras millonarias en efectivo, transferencias bancarias y billeteras digitales.

La fiscal federal Cecilia Incardona destacó que entre los destinatarios de los fondos aparecían “Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol”, un entramado en el que figuran San Lorenzo, Temperley, Los Andes, Deportivo Morón, Excursionistas, Defensores de Glew, el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Racing. Ese entramado explica, en parte, por qué el caso ya impacta directamente en el ambiente futbolero.

El lunes se ordenaron 19 allanamientos simultáneos en domicilios privados, oficinas y en la propia sede del Club Atlético Banfield. Para la Justicia, el club del sur habría participado de movimientos irregulares entre 2019 y 2023, período en el que se concretó la transferencia del futbolista Agustín Urzi a Juárez de México.

La causa también abrió una nueva línea de investigación sobre cuatro monotributistas de entre 30 y 35 años, inscriptos en categorías A a D, que habrían canalizado cerca de $120.000 millones a través de billeteras virtuales. Ninguno tiene respaldo económico para justificar ese flujo. Uno de los casos más llamativos es el de Ignacio M., de 32 años que emitió facturas por menos de $5 millones, pero recibió comprobantes por $230 millones y movió $87.000 millones mediante cuentas digitales. En paralelo, compró un BMW M240i por casi $100 millones. Los otros tres investigados, Alejo A.O., Emilio V. y Brian A, presentan patrones similares con ingresos formales mínimos frente a volúmenes multimillonarios que la fiscalía vincula directamente a Sur Finanzas.

En ese contexto, la figura de Vallejo se volvió clave para entender el alcance del expediente. Además de estar vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia y de aparecer relacionado con Raúl “Huevo” Escobar, exjefe de la barra brava de Racing, el empresario tiene un palco en el Cilindro y mantiene lazos con distintos sectores del club. Su presencia en el video de Miami, en plena investigación, sumó ruido político y mediático en un momento delicado.

Mientras los investigadores intentan reconstruir el circuito financiero y determinar quiénes serían los verdaderos dueños de los fondos, el caso crece y se enmarca en un escenario donde el fútbol argentino vuelve a quedar bajo la lupa judicial. El expediente avanza, las pruebas se acumulan y la exposición pública de Vallejo agrega un componente que ya trascendió lo estrictamente penal para instalarse de lleno en el debate deportivo y político.

