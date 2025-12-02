Se filtró un video del dueño de Sur Finanzas comprando un Rolex en Miami en medio del escándalo judicial

La causa también abrió una nueva línea de investigación sobre cuatro monotributistas de entre 30 y 35 años, inscriptos en categorías A a D, que habrían canalizado cerca de $120.000 millones a través de billeteras virtuales. Ninguno tiene respaldo económico para justificar ese flujo. Uno de los casos más llamativos es el de Ignacio M., de 32 años que emitió facturas por menos de $5 millones, pero recibió comprobantes por $230 millones y movió $87.000 millones mediante cuentas digitales. En paralelo, compró un BMW M240i por casi $100 millones. Los otros tres investigados, Alejo A.O., Emilio V. y Brian A, presentan patrones similares con ingresos formales mínimos frente a volúmenes multimillonarios que la fiscalía vincula directamente a Sur Finanzas.