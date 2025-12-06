Comentario sobre la obra “Vi en el tumulto un deseo parecido”

Triángulos defectuosos

La disposición del espacio reflecta la disposición de la guitarra: un triángulo inconcluso y desequilibrado, es el mismo triangulo inconcluso y desequilibrado que transita el actor. El micrófono, el combo Vox y la escalera forman las tres puntas que demarcan la geometría imperfecta del triángulo. El micro-triangulo que tiene el artista entre sus manos, es el reflejo del macro-triangulo espacial, ninguno de los dos es verdadero, lo verdadero ocurre en la relación entre ellos. Pero la guitarra no responde al espacio como un medio ante un fin, el instrumento no es instrumental, no reproduce sonidos, sino que es sonido. Se apaga la distinción forma-contenido, se abandona el formato que postula una cosa original dispuesta a reproducir efectos anexos. La forma es en sí misma un contenido, los elementos potenciales dispuestos a un efecto sonoro son en sí mismos sonoros. No se “toca” algo, el dispositivo se siente en sí mismo. Las cuerdas vibran, el cuerpo del instrumento se golpea más allá de las cuerdas; el pie del artista apoya el botón de la pedalera, y ese acto no es un mero mecanismo que busca un efecto, ese mecanismo provoca una acción, es tensión y atención, no se distingue de lo que viene después (el efecto en la guitarra), sino que interesa por sí mismo.