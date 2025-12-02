Nahuel Cainelli terminó su ciclo en San Martín de Tucumán, que ya atraviesa un receso con nueve bajas

La etapa de Nahuel Cainelli en San Martín de Tucumán llegó a su fin. El mediocampista santafesino, que había llegado a comienzos de 2025 para reforzar al equipo de La Ciudadela, rescindió su vínculo y no continuará en el club. Con su salida, el “Santo” acumula nueve bajas en este receso, en medio de un rearmado profundo del plantel.
La apuesta por Cainelli había nacido con expectativas altas por su recorrido en todas las categorías del fútbol argentino. Con 30 años y un largo paso por Estudiantes de Río Cuarto, donde fue protagonista durante siete temporadas, titular habitual y pieza del ascenso a la Primera Nacional en 2019, el volante buscaba en Tucumán un desafío que reviviera su carrera. Había llegado motivado por el contexto, por las charlas con la dirigencia y por la posibilidad de adaptarse a distintos roles en la mitad de la cancha.
Sin embargo, su etapa nunca terminó de arrancar como él imaginaba. A lo largo de la temporada jugó 22 partidos, sin goles, y fue perdiendo terreno en la consideración. Alternó titularidades con suplencias, pero no logró sostener una regularidad que lo afirmara en el once. Con el correr de las fechas, terminó relegado y su continuidad quedó en duda. Finalmente, ambas partes definieron la rescisión.
El contraste deportivo agrega un matiz inevitable ya que mientras Cainelli deja Tucumán, su ex club vive una de las semanas más importantes de su historia. Estudiantes de Río Cuarto, donde forjó gran parte de su carrera y al que dejó libre a finales de 2024, logró el ascenso a Primera División después de 40 años. El “León del Imperio” volvió a la élite tras vencer a Deportivo Madryn y romper una espera que atravesó generaciones.
Cainelli había contado en su llegada que necesitaba un cambio, que San Martín aparecía como una oportunidad enorme y que lo seducía la fuerza de La Ciudadela. Había sido claro también en su deseo de utilizar ese escenario para conseguir el ascenso. No pudo ser. El ciclo se cerró antes de tiempo y ahora buscará un nuevo horizonte profesional, mientras el “Santo” continúa ajustando su plantel para lo que viene.