Nahuel Cainelli terminó su ciclo en San Martín de Tucumán, que ya atraviesa un receso con nueve bajas

La apuesta por Cainelli había nacido con expectativas altas por su recorrido en todas las categorías del fútbol argentino. Con 30 años y un largo paso por Estudiantes de Río Cuarto, donde fue protagonista durante siete temporadas, titular habitual y pieza del ascenso a la Primera Nacional en 2019, el volante buscaba en Tucumán un desafío que reviviera su carrera. Había llegado motivado por el contexto, por las charlas con la dirigencia y por la posibilidad de adaptarse a distintos roles en la mitad de la cancha.