“Se charlará”: Campodónico sigue como DT de San Martín y espera la reunión con la nueva CD

“Uno tiene contrato; hay que esperar a ver lo que tiene pensado hacer Oscar Mirkin y su comisión. Ver si estoy en su proyecto o no. Los rumores son rumores. A mí nadie me comunicó nada”. Con esa frase, y con el plantel recién vuelto del receso, Mariano Campodónico dejó en claro que la semana que inicia será determinante para su futuro en San Martín. El club atraviesa una transición institucional profunda: el jueves asumirá la nueva CD, mientras el área de fútbol ya elabora diagnósticos, revisa contratos y analiza alternativas para encarar el 2026. Antes de que esas decisiones se tomen, el DT volvió a ponerse al frente del grupo, consciente de que cada entrenamiento convive con interrogantes que aún no tienen respuesta.