“Se charlará”: Campodónico sigue como DT de San Martín y espera la reunión con la nueva CD

“Uno tiene contrato; hay que esperar a ver lo que tiene pensado hacer Oscar Mirkin y su comisión. Ver si estoy en su proyecto o no. Los rumores son rumores. A mí nadie me comunicó nada”. Con esa frase, y con el plantel recién vuelto del receso, Mariano Campodónico dejó en claro que la semana que inicia será determinante para su futuro en San Martín. El club atraviesa una transición institucional profunda: el jueves asumirá la nueva CD, mientras el área de fútbol ya elabora diagnósticos, revisa contratos y analiza alternativas para encarar el 2026. Antes de que esas decisiones se tomen, el DT volvió a ponerse al frente del grupo, consciente de que cada entrenamiento convive con interrogantes que aún no tienen respuesta.
El regreso en el complejo "Natalio Mirkin" se dio con un plantel reducido, después de que el club confirmara en sus redes sociales un total de siete bajas -Juan Cuevas, Federico Murillo, Gabriel Hachen, Lautaro Taboada, Mauro González, Aaron Spetale y Franco Quiroz- y con varios contratos próximos a expirar. Campodónico, en diálogo con LA GACETA, explicó que algunos jugadores resolvieron su salida durante el receso y que él se enteró una vez que la decisión ya estaba tomada.
“Hablé con los chicos, me dijeron que tenían contrato hasta diciembre y nada, rescindieron sus contratos y van a buscar otro horizonte”, aseguró el DT del "Santo".
La misma incertidumbre alcanza a quienes aún no saben si continuarán. El entrenador remarcó que no hubo charlas profundas con los futbolistas que terminan vínculo, porque cualquier conversación sin la dirigencia en funciones sería prematura. “No charlamos nada, porque no se sabe nada hasta que Oscar no asuma y charle con nosotros; es medio hablar sin saber”, explicó.
¿Qué puede suceder con el futuro de Mariano Campodónico?
Mientras Campodónico dirigía la práctica, en paralelo avanzaba otro proceso decisivo: la nueva conducción ya analiza alternativas para el puesto de entrenador. Si bien no hubo comunicaciones oficiales, en la mesa chica del fútbol surgieron cuatro nombres concretos. El que más consenso genera hoy es Leandro Gracián, impulsado por su reciente campaña en Deportivo Madryn; detrás aparecen Walter Otta (Deportivo Morón), Luis García (recientemente desvinculado de Atlanta) y Omar De Felippe, libre tras su salida de Central Córdoba. Ese debate interno forma parte de la reestructuración que liderará Facundo Pérez Castro, flamante director deportivo, quien ya trabaja en el diagnóstico del plantel profesional, las formativas y el modelo a implementar en 2026.
En ese contexto, la situación personal de Campodónico se sostiene en un equilibrio frágil: tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero aún no sabe si será parte del ciclo que proyecta la nueva comisión. Lo que sí aclaró es que no mantuvo diálogo previo con Mirkin ni con los dirigentes entrantes.
“No tengo el gusto de conocer a Oscar, solo por nombre. Sé que es una persona de riñón del club, con mucha historia acá en el club, por lo que fue su padre”, afirmó Campodónico, que también señaló que intentó comunicarse con integrantes de la comisión saliente liderada por Rubén Moisello, aunque no obtuvo respuestas. Por eso decidió enfocarse únicamente en cumplir el cronograma y sostener la actividad diaria hasta que lleguen definiciones. “No hablé con ningún dirigente de los actuales. Con los que se fueron tampoco, porque les mandé un par de mensajes y no me contestaron”, sostuvo.
El deseo que sostiene Campodónico
Aun así, Campodónico no ocultó su deseo personal. Dirigir a San Martín siempre fue una aspiración y, si bien entiende que la continuidad depende de un proyecto colectivo, no esquivó su postura.
“Mi deseo siempre fue dirigir San Martín. Tendremos que charlarlo a ver si el proyecto que tengo coincide con el de la nueva dirigencia y después ver cómo sigue todo”, anticipó.
Lo que se viene para el plantel "santo" a la espera de la presentación con la nueva CD
En relación a lo futbolístico, explicó que la lluvia obligó a modificar parte de la rutina inicial, aunque pudo combinar trabajos de fuerza en gimnasio y ejercicios aeróbicos en el campo. Destacó el ánimo del plantel tras el receso, algo que considera clave para el tramo de preparación que se avecina. “Vienen todos con otra carita, cargados de buena onda y buena energía”, resumió el DT.
Los entrenamientos continuarán por la mañana hasta el viernes, pero Campodónico reconoció que la planificación semanal puede redefinirse a partir de la asunción oficial del jueves.
Allí comenzará el período en el que se decidirá el futuro del plantel, el armado de la pretemporada y, por supuesto, quién estará sentado en el banco de suplentes en 2026.
“Por el momento, seguimos hasta el viernes. Por ahí, cuando asuma la nueva comisión, se charlará”, cerró el DT, que se enteró a través de sus familiares cuáles fueron los resultados electorales. “No tengo redes sociales y mi madre e hija me lo comunicaron. Creo que todos los que estemos laburando en el club vamos a querer lo mejor para él y para San Martín”.