Lidera el ranking nacional en foso olímpico, está cerrando una temporada inolvidable y sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

Su 2025 fue una sucesión de desafíos y logros. Comenzó en Barbados, en donde conquistó dos medallas de plata (individual y por equipos); siguió con la Copa del Mundo en Buenos Aires, el torneo en Perú (donde se metió entre los seis mejores y alcanzó la final), el Panamericano Junior en Asunción, en donde volvió a quedarse con la plata, y finalmente Grecia, sede de su debut en un Mundial absoluto.