Fin de ciclo: Lucas Bernardi le bajó el pulgar y Darío Benedetto se va de Newell’s

El ciclo de Darío Benedetto en Newell’s parece estar llegando al final. Tras la salida de Cristian Fabbiani, el mando interino quedó en manos de Lucas Bernardi, quien tomó una decisión fuerte: le comunicó al delantero que no será tenido en cuenta para los compromisos que quedan en la temporada.
Bernardi, referente histórico del club y campeón en 2013, le informó al atacante que puede buscar opciones y que su vínculo con la institución será rescindido. De este modo, el futbolista dejará de entrenarse con el plantel profesional en el predio Jorge B. Griffa.
La etapa del "Pipa" estuvo lejos de las expectativas construidas cuando fue anunciado en junio. Disputó nueve partidos y no logró convertir. A esto se sumaron lesiones musculares y un penal fallado de forma insólita ante Belgrano, uno de los momentos más recordados de su paso.
La decisión del cuerpo técnico, además, abre la puerta para que Benedetto acelere su salida, algo que él mismo ya contemplaba debido a la falta de continuidad y a diferencias económicas pendientes con el club.
Un final anunciado
El atacante tenía pensado marcharse al cierre del campeonato, pero la determinación de Bernardi adelantó sus tiempos. Su etapa en Newell’s cierra sin alcanzar la versión que supo mostrar en años anteriores.