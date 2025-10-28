Secciones
DeportesFútbol

Fin de ciclo: Lucas Bernardi le bajó el pulgar y Darío Benedetto se va de Newell’s

El delantero dejará el club tras no ser tenido en cuenta por el entrenador interino.

Fin de ciclo: Lucas Bernardi le bajó el pulgar y Darío Benedetto se va de Newell’s
Hace 1 Hs

El ciclo de Darío Benedetto en Newell’s parece estar llegando al final. Tras la salida de Cristian Fabbiani, el mando interino quedó en manos de Lucas Bernardi, quien tomó una decisión fuerte: le comunicó al delantero que no será tenido en cuenta para los compromisos que quedan en la temporada.

Bernardi, referente histórico del club y campeón en 2013, le informó al atacante que puede buscar opciones y que su vínculo con la institución será rescindido. De este modo, el futbolista dejará de entrenarse con el plantel profesional en el predio Jorge B. Griffa.

La etapa del "Pipa" estuvo lejos de las expectativas construidas cuando fue anunciado en junio. Disputó nueve partidos y no logró convertir. A esto se sumaron lesiones musculares y un penal fallado de forma insólita ante Belgrano, uno de los momentos más recordados de su paso.

La decisión del cuerpo técnico, además, abre la puerta para que Benedetto acelere su salida, algo que él mismo ya contemplaba debido a la falta de continuidad y a diferencias económicas pendientes con el club.

Un final anunciado

El atacante tenía pensado marcharse al cierre del campeonato, pero la determinación de Bernardi adelantó sus tiempos. Su etapa en Newell’s cierra sin alcanzar la versión que supo mostrar en años anteriores.

Temas Club Atlético Boca JuniorsClub Atlético Newell´s Old BoysLucas BernardiDarío BenedettoNewell’sTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo en Independiente: Matías Abaldo pidió disculpas tras la filtración de fotos con drogas y alcohol en su departamento

Escándalo en Independiente: Matías Abaldo pidió disculpas tras la filtración de fotos con drogas y alcohol en su departamento

Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá
2

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
3

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
4

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”
5

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital
6

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Más Noticias
El pedido de Hugo Colace a los hinchas de Atlético Tucumán, luego de hacerse cargo del plantel

El pedido de Hugo Colace a los hinchas de Atlético Tucumán, luego de hacerse cargo del plantel

Briatore habló sin filtros sobre Franco Colapinto y reveló que tuvo que pedir perdón en Alpine tras la maniobra en Austin

Briatore habló sin filtros sobre Franco Colapinto y reveló que tuvo que pedir perdón en Alpine tras la maniobra en Austin

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán

Hace 20 días, en una charla con LA GACETA, Hugo Colace había dejado en claro su sueño de dirigir la Primera de Atlético Tucumán

El desesperado pedido de Aldosivi a la AFA que podría dejar a Godoy Cruz al borde del descenso

El desesperado pedido de Aldosivi a la AFA que podría dejar a Godoy Cruz al borde del descenso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Comentarios