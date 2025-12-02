El estado de las rutas en Tucumán: en el interior piden "una vida más digna"

El deterioro no solo afecta a la movilidad sino genera costos económicos y personales difíciles de sobrellevar. “Acá hay mucho tránsito. Motocicletas, autos y sobre todo camiones por la cantidad de las fincas de la zona. Los vehículos se rompen rápido por el estado del camino. Hemos llegado a estar un mes entero sin poder salir ni hacia Tacos Ralos ni hacia La Cocha”, cuenta. La última vez que quedaron aislados fue hace cuatro años, después de una creciente que dejó a la zona sin salida posible.