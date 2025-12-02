Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Actualidad
La Corte implementará la OGA en las Cámaras Civiles pese a la objeción de un camarista
El sistema comenzará a funcionar desde el viernes.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Juan Manuel Montero
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Policía de Tucumán
WhatsApp
Ministerio Público
Daniel Leiva
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
"Mapa del arsénico": un estudio advirtió sobre altos niveles de contaminación en el agua en Tucumán
Ojeras: por qué aparecen, qué tipos existen y la receta casera para atenuarlas
Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
Denuncian a tres policías por irregularidades
Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
Más Noticias
Hasta cuándo se esperan lluvias en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
A los 85 años juró como abogado y ahora quiere ejercer en lo civil: la inspiradora historia del tucumano “Tigre” Sandoval
¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas
Aprehendieron a un hombre por enterrar vivos a cuatro cachorritos en Concepción
Riesgo por tormentas: cuáles son las dos provincias bajo alerta amarilla
Estos signos del horóscopo chino atraerán la abundancia económica en diciembre de 2025
El tiempo en Tucumán: anuncian más lluvias y una temperatura agradable
Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
Comentarios
Navegá sin límites por $50 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Últimas noticias
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más